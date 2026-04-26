BANCUL ZILEI | Categorii de haine în șifonier

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 11:08
Este duminică, momentul perfect pentru relaxare și puțină voie bună. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, menit să aducă un zâmbet și să destindă atmosfera de weekend. Gluma de astăzi este despre categoria hainelor în șifonier. Tu în ce categorie îți încadrezi garderoba?

În șifonierul meu, hainele sunt împărțite în 3 categorii:

-de vară

-de iarnă

-în caz că slăbesc

Alte bancuri amuzante

Bulă și slăbitul

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?
– Niciuna, nici alta! Le sap!

Bulă și notele

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.
Generalul întreabă:
– Ce-i cu cămila asta?
– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.
– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?
– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:
– Unde e soldaţii ??!!
Un altul răspunde:
– Joacă şah!
Plutonierul pleacă spunând:
– Ei bine, las că le iau eu mingea…

Iisus și telefonul mobil

La o lecție de religie, profesorul întreabă:
— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?
Un copil răspunde:
— WiFi-ul, domn’ profesor!
— De ce?
— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!
Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:
— Eu cred că ar avea probleme…
— De ce?
— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…

CITEȘTE ȘI: BANC | „Sunt super bine și fericit”

BANC | Bulă, avocatul și onorariul de 20.000 euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Divorțul nu i-a separat complet. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie
Știri
Divorțul nu i-a separat complet. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, reuniți într-un moment-cheie
TOP 12 | Cele mai antipatice zodii din horoscop. Care este „coeficientul de antipatie” al fiecărei zodii + de cine trebuie să te ferești în viață
Știri
TOP 12 | Cele mai antipatice zodii din horoscop. Care este „coeficientul de antipatie” al fiecărei zodii +…
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou...
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Adevarul
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
go4it.ro
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai...
