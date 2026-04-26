BANCUL ZILEI | Categorii de haine în șifonier

Este duminică, momentul perfect pentru relaxare și puțină voie bună. Tocmai de aceea, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, menit să aducă un zâmbet și să destindă atmosfera de weekend. Gluma de astăzi este despre categoria hainelor în șifonier. Tu în ce categorie îți încadrezi garderoba?
În șifonierul meu, hainele sunt împărțite în 3 categorii:
-de vară
-de iarnă
-în caz că slăbesc
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?
– Niciuna, nici alta! Le sap!
– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!
La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.
Generalul întreabă:
– Ce-i cu cămila asta?
– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.
– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?
– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…
Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:
– Unde e soldaţii ??!!
Un altul răspunde:
– Joacă şah!
Plutonierul pleacă spunând:
– Ei bine, las că le iau eu mingea…
La o lecție de religie, profesorul întreabă:
— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?
Un copil răspunde:
— WiFi-ul, domn’ profesor!
— De ce?
— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!
Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:
— Eu cred că ar avea probleme…
— De ce?
— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…
