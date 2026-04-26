BANCUL ZILEI | Categorii de haine în șifonier

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.

Generalul întreabă:

– Ce-i cu cămila asta?

– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.

– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?

– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:

– Unde e soldaţii ??!!

Un altul răspunde:

– Joacă şah!

Plutonierul pleacă spunând:

– Ei bine, las că le iau eu mingea…

Iisus și telefonul mobil

La o lecție de religie, profesorul întreabă:

— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?

Un copil răspunde:

— WiFi-ul, domn’ profesor!

— De ce?

— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!

Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:

— Eu cred că ar avea probleme…

— De ce?

— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…

