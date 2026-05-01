Vine Poliția! Ce mai fac azi băieții de la Verdikt? Povestea nebună din spatele piesei care a rupt România

De: Paul Hangerli 01/05/2026 | 07:30
Înainte de Theo Rose și Nino Nino Girofaru, a fost Verdikt și al lor ”Vine poliția!”. Am plecat pe urmele lor, să văd ce mai fac băieții care au inventat combinația manea plus Hip-Hop. Cu greu, am dat de ei, după căutări de ore.

Și dacă tot m-am apucat să îi caut pe băieții de la Verdikt, adică Shuiu, Barac și Blakk, am aflat cu ocazia asta și de unde este de fapt melodia originală.

Povestea unei melodii care a zăpăcit România

Trebuie să recunosc am crescut cu această melodie, apărută brusc la sfârșitul anilor 90. Erau anii șmecheri ai hip-hopului românesc, și toți respiram aerul ghettourilor comuniste combinate cu visul american. Băieții de la Verdikt, originari din Slobozia, prieteni, s-au gândit atunci să aibă o formație.

Întâmplător, l-au auzit pe un lăutar local, adică pe Marius Marin, cântând faimosul refren. Pe care l-au și folosit. Și pe refren și pe Marius Marin. Căci Marius Marin le-a cântat versurile pe piesă. Marius Marin a ajuns și finalist la Vocea României, iar acum are un band de succes cu care cutreieră țara și petrecerile.

Da, doar că piesa, deși băieții spuneau în presă că a fost scrisă de un pușcăriaș-deh publicitatea sună bine- a fost scrisă de cu totul altcineva. Un cântăreț de muzică lăutărească din Banat. Liviu Mateș pe numele lui, acesta a cântat ani la rând, muzică populară, de petrecere, dar și lăutărească, iar acum pe Linkedin apare că ar deține o casă de discuri numită Balkan Studio Production. Sună chiar bine și originala, o puteți căuta pe youtube cu ”Vine poliția originala”.

Ce mai fac acum băieții de la Verdikt?

Ca să nu avem discuții, pe Blackk adică Daniel Grigore nu l-am găsit neam. Caută acul în carul cu fân. Și am umblat la prieteni, la prietenii prietenilor, am săpat tot internetul. Nimic. Probabil este undeva aproape, cum se întâmplă de obicei, dar nu îl zăresc eu. Când îl găsesc, anunț.

Pe Shuiu l-am găsit! Face una dintre cele mai mișto meserii din lume! Este rapidist! Credeți-mă, e meserie grea! Deplasări, cântat pe stadion, nervi, aspacardin. Vi-l prezint din spate, să păstrăm o notă de mister! Nu de alta dar vorba aia, vine poliția peste ultrași! Ce vă mai pot spune este că s-a căsătorit și are și un copil. Pe sursele mele, botezul cu petrecere nu s-a mai ținut căci s-a nimerit în pandemie.

Shuiu, captură social media Suiu Dan

Barac, adică Florin Barac pe numele adevărat, a făcut de toate. După destrămarea formației-destrămare ce a survenit pare-se din pricina neimplicării casei de discuri cu care semnaseră- Florin Barac a pornit pe cont propriu, lansând un album în 2006, numit ”Gata să revin” apoi în 2008 un al doilea album ”Vieți Legendare”. Pe albume colaborează și cu faimosul cântăreț de folk Mircea Vintilă. În 2011 lansează o melodie ce atinge un pic chiar și zona dance, o combinație între hip-hop și dance.

În cele din urmă, potrivit relatărilor presei, după ce s-a ocupat de alți artiști cărora le-a vândut muzica, s-a apucat pentru perioadă de o afacere cu cârnați de Pleșcoi. Pare o glumă, dar, Florin Barac chiar este un tip care se reinventează continuu.

Barac atunci și acum, sursa- pagina de instagram a artistului

Ce face Florin Barac în 2026?

Mi-a luat cam 4 ore să dau de el. Ultima știre apărută acum 6 ani ne spunea că Barac s-a mutat de ceva vreme la Londra, împreună cu soția lui. După ce am căutat pe Facebook de mi-au sărit ochii, am înțeles că omul vrea să aibă parte de intimitate. Dar curiozitatea m-a împins să caut mai departe. Nu vă voi da indiciile, căci nu vreau să îl deranjăm, dar l-am găsit pe Instagram. Nu vă voi da nici numele contului, doar o fotografie-postată chiar de el însuși- pentru a vedea schimbarea.

Florin Barac și-a schimbat total modul de viață. Face mult sport, citește mult, a slăbit enorm, se disciplinează, a devenit un stoic în adevăratul sens al cuvântului. Obiceiurile sale alimentare sunt stricte și sănătoase, citește mult și se autodisciplinează zilnic.

Mai mult, este pe cale de a deveni antrenor personal pentru sportivi și pare-se are și o diplomă în NLP. Barac a scris chiar și o carte despre experiența sa personală a schimbării vieții. Nici pe aceasta nu am să o public în acest articol. Barac se bucură de liniște și nu vrem să i-o stricăm.

O ultimă poveste de încheiere

Negativul piesei, puțini știu a fost compus de cunoscutul compozitor Bogdan Popoiag. Cel care a avut și scandalul cu Dan Bălan de la formația O-Zone. Bogdan Popoiag susține că el a compus piesa ”Dragostea din Tei”. Dar asta este o altă poveste, acum rămânem la Verdikt.

Și ce mod mai bun de a încheia acest articol, decât de a deschide fereastra la ora 2 noaptea și de a asculta la maxim ”Vine Poliția”, până chiar va veni! În cinstea băieților de la Verdikt! Marfa mi-o pot lua, articolul rămâne!

