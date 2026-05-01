Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 07:40
România se pregătește pentru un episod meteorologic neobișnuit pentru această perioadă a anului, după ce prognozele recente indică o răcire accentuată a vremii și apariția ninsorilor în mai multe zone, în special la altitudini ridicate. După zile cu temperaturi specifice primăverii, vremea urmează să se schimbe brusc, readucând condiții mai degrabă caracteristice sezonului rece.

Potrivit estimărilor meteorologice, primele zile ale lunii mai vor fi marcate de o scădere semnificativă a temperaturilor, însoțită de precipitații mixte. În regiunile montane, aceste precipitații se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea deveni consistent în anumite zone. Stațiuni precum Predeal sunt vizate direct de acest val de frig, unde temperaturile maxime vor coborî până la valori apropiate de 2–4 grade Celsius, iar minimele pot ajunge sub pragul de îngheț.

Fenomenul nu va fi unul de scurtă durată. Conform prognozei, intervalul cu ninsoare ar putea persista aproximativ trei zile, afectând în special zonele de munte, dar și regiunile submontane, unde se așteaptă lapoviță și ploi reci. În același timp, în restul țării, vremea va deveni instabilă, cu cer predominant noros și episoade frecvente de ploaie.

Schimbarea vine după o perioadă relativ blândă, în care temperaturile au fost apropiate sau chiar peste media obișnuită a începutului de mai. Această tranziție bruscă ridică probleme nu doar pentru populație, ci și pentru agricultură. Temperaturile scăzute din timpul nopții pot afecta culturile sensibile, în special în zonele unde plantele au intrat deja într-o fază de dezvoltare avansată.

În Predeal, prognoza indică o alternanță de ninsori și perioade scurte de ameliorare, dar temperaturile vor rămâne scăzute pe toată durata episodului. După aceste zile reci, vremea va începe treptat să se încălzească, iar temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normalul perioadei. Spre finalul lunii, maximele ar putea ajunge din nou la 15–18 grade Celsius, semn că primăvara își va reintra în drepturi.

În zonele montane, este posibil să fie necesare intervenții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, iar în restul țării, atenția se va concentra asupra precipitațiilor și a temperaturilor scăzute.

CITEȘTE ȘI: Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

Vremea se schimbă radical! Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță

Iți recomandăm
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral
Știri
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu…
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Știri
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și…
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală...
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
