Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii

România se pregătește pentru un episod meteorologic neobișnuit pentru această perioadă a anului, după ce prognozele recente indică o răcire accentuată a vremii și apariția ninsorilor în mai multe zone, în special la altitudini ridicate. După zile cu temperaturi specifice primăverii, vremea urmează să se schimbe brusc, readucând condiții mai degrabă caracteristice sezonului rece.

Potrivit estimărilor meteorologice, primele zile ale lunii mai vor fi marcate de o scădere semnificativă a temperaturilor, însoțită de precipitații mixte. În regiunile montane, aceste precipitații se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea deveni consistent în anumite zone. Stațiuni precum Predeal sunt vizate direct de acest val de frig, unde temperaturile maxime vor coborî până la valori apropiate de 2–4 grade Celsius, iar minimele pot ajunge sub pragul de îngheț.

Se întoarce iarna în România

Fenomenul nu va fi unul de scurtă durată. Conform prognozei, intervalul cu ninsoare ar putea persista aproximativ trei zile, afectând în special zonele de munte, dar și regiunile submontane, unde se așteaptă lapoviță și ploi reci. În același timp, în restul țării, vremea va deveni instabilă, cu cer predominant noros și episoade frecvente de ploaie.

Schimbarea vine după o perioadă relativ blândă, în care temperaturile au fost apropiate sau chiar peste media obișnuită a începutului de mai. Această tranziție bruscă ridică probleme nu doar pentru populație, ci și pentru agricultură. Temperaturile scăzute din timpul nopții pot afecta culturile sensibile, în special în zonele unde plantele au intrat deja într-o fază de dezvoltare avansată.

În Predeal, prognoza indică o alternanță de ninsori și perioade scurte de ameliorare, dar temperaturile vor rămâne scăzute pe toată durata episodului. După aceste zile reci, vremea va începe treptat să se încălzească, iar temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normalul perioadei. Spre finalul lunii, maximele ar putea ajunge din nou la 15–18 grade Celsius, semn că primăvara își va reintra în drepturi.

În zonele montane, este posibil să fie necesare intervenții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, iar în restul țării, atenția se va concentra asupra precipitațiilor și a temperaturilor scăzute.

CITEȘTE ȘI: Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

Vremea se schimbă radical! Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță