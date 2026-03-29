Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti și unul dintre cei mai apreciați tineri mijlocași români, a trăit în aceste zile un moment care depășește orice reușită sportivă.

Fotbalistul crescut la academia lui Arsenal și-a cerut în căsătorie iubita, pe Evelyn Tamaș, într-un decor spectaculos, pregătit cu atenție la fiecare detaliu.

Căpitanul echipei Dinamo şi-a cerut iubita în căsătorie

Imaginile publicate pe Instagram surprind atmosfera intimă și elegantă, dominată de un aranjament uriaș de trandafiri roșii în formă de inimă, luminat de mesajul „Will you marry me?”, înconjurat de zeci de lumânări aprinse. În fotografii, Cîrjan apare îngenuncheat, cu inelul în mână, în timp ce Evelyn ține un buchet mare de trandafiri, momentul fiind încărcat de emoție și naturalețe.

Pentru Cîrjan, gestul vine într-o perioadă în care viața profesională și cea personală par să se așeze într-un echilibru rar întâlnit la un jucător atât de tânăr. După anii petrecuți în Anglia, unde Arsenal l-a format într-un mediu competitiv și exigent, mijlocașul a revenit în România pentru a-și relansa cariera.

Imaginile s-au viralizat

La Dinamo, a devenit rapid un lider, purtând banderola și asumându-și rolul de jucător decisiv în reconstrucția echipei. Evoluțiile sale constante, tehnica fină și maturitatea în joc l-au transformat într-un reper pentru suporteri și într-o piesă centrală a proiectului clubului.

Cererea în căsătorie arată însă o latură personală pe care publicul o vede mai rar. Departe de presiunea meciurilor, Cîrjan a pregătit un moment romantic, atent construit, care reflectă stabilitatea și siguranța pe care și-o dorește în viața privată.

Evelyn Tamaș, partenera lui, apare în imagini vizibil emoționată, iar reacțiile din mediul online au fost pe măsură. Fanii au felicitat cuplul, iar postarea a strâns rapid mii de aprecieri, semn că povestea lor a atins un punct sensibil pentru comunitatea dinamovistă.

