Acasă » Știri » Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

De: David Ioan 29/03/2026 | 22:41
Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti și unul dintre cei mai apreciați tineri mijlocași români, a trăit în aceste zile un moment care depășește orice reușită sportivă.

Fotbalistul crescut la academia lui Arsenal și-a cerut în căsătorie iubita, pe Evelyn Tamaș, într-un decor spectaculos, pregătit cu atenție la fiecare detaliu.

Imaginile publicate pe Instagram surprind atmosfera intimă și elegantă, dominată de un aranjament uriaș de trandafiri roșii în formă de inimă, luminat de mesajul „Will you marry me?”, înconjurat de zeci de lumânări aprinse. În fotografii, Cîrjan apare îngenuncheat, cu inelul în mână, în timp ce Evelyn ține un buchet mare de trandafiri, momentul fiind încărcat de emoție și naturalețe.

Foto: Instagram

Pentru Cîrjan, gestul vine într-o perioadă în care viața profesională și cea personală par să se așeze într-un echilibru rar întâlnit la un jucător atât de tânăr. După anii petrecuți în Anglia, unde Arsenal l-a format într-un mediu competitiv și exigent, mijlocașul a revenit în România pentru a-și relansa cariera.

La Dinamo, a devenit rapid un lider, purtând banderola și asumându-și rolul de jucător decisiv în reconstrucția echipei. Evoluțiile sale constante, tehnica fină și maturitatea în joc l-au transformat într-un reper pentru suporteri și într-o piesă centrală a proiectului clubului.

Cererea în căsătorie arată însă o latură personală pe care publicul o vede mai rar. Departe de presiunea meciurilor, Cîrjan a pregătit un moment romantic, atent construit, care reflectă stabilitatea și siguranța pe care și-o dorește în viața privată.

Foto: Instagram

Evelyn Tamaș, partenera lui, apare în imagini vizibil emoționată, iar reacțiile din mediul online au fost pe măsură. Fanii au felicitat cuplul, iar postarea a strâns rapid mii de aprecieri, semn că povestea lor a atins un punct sensibil pentru comunitatea dinamovistă.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Armin Nicoară şi Claudia Puican au semnat un contract prenupţial: ”Fiecare pe treaba lui”

Cristina Șișcanu, mărturisiri despre cel mai mare regret. De ce nu a mai făcut un copil: ”Nu e totul roz!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
FRF, anunț de ultimă oră după internarea lui Mircea Lucescu. Cine va conduce Naționala în meciul cu Slovacia
Știri
FRF, anunț de ultimă oră după internarea lui Mircea Lucescu. Cine va conduce Naționala în meciul cu Slovacia
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul Naționalei! Selecționerul a fost luat cu ambulanța și dus la spital de urgență
Știri
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul Naționalei! Selecționerul a fost luat cu ambulanța și dus la spital de…
Sute de oameni s-au adunat în centrul Istanbulului pentru a protesta împotriva SUA și Israelului
Mediafax
Sute de oameni s-au adunat în centrul Istanbulului pentru a protesta împotriva SUA...
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
„Ne spălăm o dată pe lună”. Povestea unei femei din Rusia care a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare
Adevarul
„Ne spălăm o dată pe lună”. Povestea unei femei din Rusia care a...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Benjamin Netanyahu ordonă extinderea zonei tampon israeliene în sudul Libanului
Mediafax
Benjamin Netanyahu ordonă extinderea zonei tampon israeliene în sudul Libanului
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când Uranus iese din Gemeni
Click.ro
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc ...
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc cu alarmă”
Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți
Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul ...
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul s-a ”reorientat”
Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit ...
Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit în Turcia
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Vezi toate știrile