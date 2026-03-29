Motivul real pentru care Armin Nicoară şi Claudia Puican au semnat un contract prenupţial: ”Fiecare pe treaba lui”

Claudia Puican și Armin Nicoară au vorbit deschis despre modul în care și-au organizat viața financiară încă dinaintea căsătoriei, alegând să semneze un contract prenupțial pentru a evita orice neclarități legate de bunurile acumulate împreună.

Decizia lor a fost luată cu mult înainte de apariția zvonurilor privind posibile tensiuni în cuplu, zvonuri apărute după ce, în aprilie 2025, au devenit părinții lui Amir Efrem.

Motivul pentru care Armin Nicoară şi Claudia Puican au semnat un contract prenupţial

Cei doi au explicat că prenupțialul nu are legătură cu încrederea, ci cu dorința de a avea o structură financiară clară.

„Banii îi avem separat”, a spus Claudia Puican, iar Armin Nicoară a completat: „Mi-am dorit să avem banii separat, de aceea și când am făcut nunta, când am mers la biserică, am făcut un contract prenupțial.”

Documentul stabilește ce se întâmplă cu bunurile în cazul unei eventuale despărțiri.

„Că tot ceea ce o să facem va rămâne copiilor, adică nu îmi va rămâne mie.”, a explicat Claudia.

Totodată, Armin a subliniat că lucrurile sunt deja împărțite:

„Dacă se întâmplă să ne despărțim, să nu fie nicio problemă. Eu am partea mea de bani, ce am făcut, tot ce am acolo, nu avem de împărțit nimic.”

Cum îşi impart cei doi cheltuielile

Pe lângă discuțiile despre prenupțial, cei doi au detaliat și modul în care își gestionează cheltuielile zilnice. Armin a povestit că intenționează să folosească un card comun pentru cheltuielile casei:

„Vrem acum, că îmi spusese fratele meu: domne, fă-ți un card de cheltuieli acasă și acolo voi veniți, când veniți de la eveniment punem 2 lei eu, 2 lei tu și de acolo facem cumpărăturile în casă, plătim ce avem de plătit, și fiecare pe treaba lui.”

Claudia a mărturisit însă că mersul la cumpărături rămâne în totalitate responsabilitatea ei.

„El nu se duce la market, el nu ia nici măcar sucuri sau apă, alea care-s mai grele. Eu trebuie să mă duc. (…) La un moment dat am zis „mamă, câți bani am cheltuit zilele astea la market” și îi zic: ia mai scoate și tu băiatul meu, că nu e a bună. El se face că se joacă pe PlayStation, eu iau geanta și număr câți bani am cheltuit și îl anunț. El zice nu, nu, dar e bine.”, a povestit artista.

