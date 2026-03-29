Ce i-a cerut Armin Nicoară soției sale înainte de căsătorie. Artistul a avertizat-o pe Claudia Puican: ”A știut cum mă ia!”

Armin Nicoară și-a stabilit clar condițiile înainte de căsătoria cu Claudia Puican. Celebrul saxofonist i-a transmis soției sale încă de la început ce așteptări are, iar ea a ales să le respecte fără ezitare.

Claudia Puican și Armin Nicoară au organizat, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase nunți ale anului 2025! Aproape 1.200 de invitați le-au fost alături, iar videoclipurile de la eveniment s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, devenind virale.

Deși mulți le ascultă muzica și consideră că îi cunosc destul de bine, fiind familiarizați cu cei doi artiști de ani de zile, puțini știu cum se comportă Claudia Puican și soțul ei în viața cotidiană. Saxofonistul a făcut declarații surprinzătoare despre căsnicia lor, dezvăluind regulile pe care le-a stabilit înainte de nuntă.

Regula impusă de Armin Nicoară

Instrumentistul a stârnit reacții după ce a intrat live pe TikTok în seara precedentă. Internauții l-au criticat, acuzându-l că se concentrează doar pe propriile dorințe, fără să țină cont de soția sa, Claudia Puican.

Saxofonistul le-a oferit însă un răspuns clar urmăritorilor săi. El a explicat că i-a transmis Claudiei încă de la început că relația lor nu va fi una obișnuită, în care să fie alături de ea în orice moment.

Mai mult, artistul a dezvăluit un detaliu neașteptat. Înainte de nuntă, i-a sugerat Claudiei să se gândească bine înainte de a face pasul, deoarece stilul său de viață era unul imprevizibil și haotic.

„Eu, când am luat-o pe Claudia, i-am explicat: >. Eu dacă eram un soț, nu știu, oarecare… Dar ea pe mine m-a luat Armin Nicoară, care eu, la momentul acela, colaboram cu tot felul de soliste, care eram locul 1 în trending, la televiziuni, aveam o viață foarte… nu știu dacă pot să o numesc haotică, dar eram peste tot. Adică să nu credeți că Claudia m-a luat bărbatul ăla gata, vezi Doamne, ce face Armin. Nu! Claudia a știut cum mă ia. I-am și spus: >”, a explicat Armin Nicoară într-un live pe TikTok.

