Ce o deranjează pe Claudia Puican la Armin Nicoară. De la ce pornesc certurile între ei, de fapt

Relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican a fost mereu una controversată, în mare parte din cauza comportamentului artistului față de alte femei, care a fost adesea criticat. Mai mult, în urmă cu câteva luni, saxofonistul a plecat în vacanță împreună cu nașa sa, în timp ce soția sa a rămas acasă. Claudia Puican a recunoscut că este imposibil să fie complet imună la anumite gesturi ale partenerului său față de alte femei și că, inevitabil, există momente în care gelozia își face apariția în cuplu.

Armin Nicoară a fost pus la zid de nenumărate ori după ce, la anumite evenimente, a avut gesturi destul de tandre față de alte femei. De exemplu, la o petrecere, i-a atins bustul unei femei în fața soției sale, iar la un alt eveniment i-a spus unei femei că are un corp senzual. Acestea nu sunt singurele momente care au stârnit reacții puternice din partea publicului.

Saxofonistul susține că partenera sa de viață nu este geloasă

În urmă cu ceva timp, artistul mărturisea că soția sa nu este geloasă. Ba chiar sunt rare momentele în care ea răbufnește. Vedeta mai spunea despre Claudia Puican că nu arată, în general, cât de geloasă este.

„Să știi că rar (n.r. arată rar că e geloasă), să facă scandal, să facă circ, să se supere (…) Minuscul, atâta gelozie (n.r. puțină), deloc”, declara Armin Nicoară, într-un podcast.

În același timp, Claudia Puican explica faptul că nu este neapărat o fire extrem de geloasă. Totuși, există situații care nu o pun într-o lumină tocmai bună din cauza gesturilor partenerului său.

Cântăreața a povestit că sunt momente în care reacționează dur. Însă, niciodată în public, ci mereu când sunt doar ei doi.

„I-am spus oricum că în comparație cu alte neveste care mai sunt pe piață, eu chiar sunt o variantă super mega business class (…) Mă deranjează unele chestii, altele dacă ar fi în locul meu ar lua foc imediat și ar face ditamai scandalul, dar eu tot timpul mă abțin, mă abțin, dar câteodată am și eu o ieșire din asta, dar nu în public, când sunt cu el îi reproșez, ne certăm”, spunea Claudia Puican.

De-a lungul carierei sale, Armin Nicoară a fost aspru criticat de internauți. Potrivit celor din online, vedeta ar avea o relație prea apropiată față de artistele cu care colaborează.

