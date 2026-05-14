Cum arată casa în care Cabral și Andreea încă locuiesc împreună. Divorțează după 15 ani

După mai multe luni de speculații cu privire la relația lor, Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie. În ultima perioadă, unul dintre detaliile care au alimentat zvonurile a fost absența verighetelor. Încet, dar sigur, cei doi au început să își facă planuri și proiecte separate. Cu toate acestea, deși relația lor de iubire s-a încheiat, Cabral și Andreea Ibacka locuiesc încă împreună, alături de cei doi copii ai lor.

Cum arată casa în care Cabral și Andreea Ibacka locuiesc

În anul 2018, odată cu venirea pe lume a fetiței lor, Cabral și Andreea Ibacka s-au mutat într-o vilă la periferia Bucureștiului. După îndelungi căutări, planuri și așteptări, cei doi au cumpărat o casă pe care au amenajat-o după bunul lor plac.

„Am găsit ceva… nu chiar ce căutam, dar este o variantă bună. Ne-am gândit să o construim, dar e mult prea complicat. Ceea ce ne-am dorit noi a fost cam imposibil pentru că avem și două agende super încărcate și ne ocupăm printre picături. Dar cred că o să apară și casa visurilor la un moment dat. E bine oricum că avem un cămin primitor în care ne simțim bine și noi, și prietenii noștri, au loc și cățeii, deci e în regulă. Cațeii sunt răsfățații familiei, intra și-n casă, dorm cu noi în cameră”, spunea Andreea Ibacka, în 2018.

Renovările în amenajarea locuinței au costat mii de euro. Și-au creat un spațiu de relaxare și filmări, dar și o cameră de gaming la subsolul casei, în care au investit aproximativ 15.000 de euro. Apoi, în anul 2021, Cabral și Andreea au devenit părinții lui Tiago, eveniment care i-a „forțat” să facă mici modificări în locuință – vezi imagini în galeria foto.

În urmă cu ceva timp, Andreea a prezentat fiecare cameră din casă, preferata ei fiind cea a copiilor. Încăperea este mobilată cu piese mobiliere realizate la comandă, în culori pastel și accente copilărești. La venirea pe lume a băiețelului lor, cei doi au improvizat un fel de căsuță în copac – fără copac însă – care a fost folosită ca spațiu de joacă.

Restul locuinței este amenajat cu influențe retro-moderne, îmbinând elemente elegante de funcționalitatea și simplitatea actuală. Așa cum se poate observa în fotografiile din locuință, căminul lor emană confort, bun gust, fiecare colț fiind amenajat cu mare atenție la detalii.

