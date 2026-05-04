Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, o bere costă 5 euro”

Andreea Bănică nu este doar cântăreață. În urmă cu ceva ani a decis să investească și să construiască un hotel pe litoral. De curând, a vorbit despre creșterea prețurilor la cazare, dar a făcut o comparație cu Bulgaria, destinație pe care mulți români o aleg în sezonul cald.

Andreea Bănică este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta s-a hotărât să investească și să construiască un hotel la mare, mai exact la Eforie Nord. Ea e nemulțumită de faptul că turiștii români aleg să se ducă în Bulgaria, în loc să acorde o șansă litoralului românesc. Vedeta a explicat că și în țara vecină s-au schimbat lucrurile și că au crescut prețurile semnificativ. De asemenea, îi îndeamnă pe oameni să meargă anul acesta la mare în România, mai ales că, spune ea, sunt prețuri pentru toate buzunarele.

Andreea Bănică, despre prețurile de pe litoral

Cântăreața vine din nou în atenția publicului ei. De această dată a abordat un subiect de interes general. Vedeta a vorbit despre costurile de pe litoral. Mai mult decât atât, a explicat că în Bulgaria, acolo unde aleg mulți români să meargă, prețurile au crescut excesiv.

În Bulgaria s-a scumpit totul, pentru că a trecut la euro. Și ce credeți? O bere s-a făcut chiar și cinci euro. Mai du-te-n Bulgaria, că litoralul nostru românesc… (…), a declarat blondina pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, aceasta a încercat să scoată în evidență faptul că și în țara noastră avem plaje superbe. Ea deține un hotel în Eforie Nord și recomandă tuturor oamenilor să ajungă în stațiune, mai ales că în ultimii ani s-au făcut multe schimbări importante. În plus, vedeta a precizat că sunt atât unități de cazare, cât și restaurante pentru toate bugetele.

Veniți la Eforie, totul este foarte frumos. Deci eu n-am ce să spun, pe bune. Deci nu știu unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi, că se mănâncă ieftin, se mănâncă și scump. Dacă vrei ieftin, te duci la mai ieftin; dacă vrei ceva mai scump, te duci unde e mai scump. Ceea ce vreau eu să evidențiez este că litoralul românesc s-a schimbat enorm: sunt foarte multe unități de cazare foarte frumoase, foarte multe locuri și restaurante unde poți să iei masa civilizat, iar mâncarea este extraordinar de bună, a mai adăugat Andreea Bănică.

