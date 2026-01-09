Acasă » Știri » Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului

Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului

De: Simona Tudorache 09/01/2026 | 08:10
Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului
Cosmin Olăroiu face bani și din imobiliare, nu doar din fotbal, și pare că centrează doar unde trebuie, pentru că are mare succes și în acest domeniu. Olăroiu antrenează în Dubai, dar investește în România, iar proprietățile pe care le scoate la vânzare sunt greu de descris în cuvinte, dar destinate oamenilor cu dare de mână, asta pentru că sunt extrem de scumpe.

Cosmin Olăroiu deține un complex rezidențial într-o zonă centrală, mai precis între Arcul de Triumf și Piața Victoriei, care adăpostește 14 apartamente de lux, cu un preț pe măsură. Cea mai scumpă locuință se vinde aici cu nouă milioane de euro, plus TVA. Apartamentul are 400 de metri patrați, patru camere, două balcoane și patru băi, iar finisajele pe care le găsești aici e posibil să le vezi doar în filme.

Cum arată apartamentul luxos al lui Cosmin Olăroiu?

Kisellef 16 – o reşedinţă uimitoare cu o arhitectură elegantă și plină de rafinament.

Conceptul de design al clădirii este lux discret timeless, nimic orbitor, însă un lux care vine din consistenţă, calitate, rafinament, modernism si materiale naturale.

Proiectul Kiseleff 16 este gândit şi construit pe conceptul de bun de patrimoniu: un imobil care îmbătrâneşte lent şi frumos.

Expresia supremă a rafinamentului contemporan, această structură rafinată încorporează perfect şi invizibil cele mai noi sisteme automatizate de înaltă tehnologie.

Cu un numar limitat de apartamente, Kiseleff 16 dă un nou sens conceptului de confort, îmbinând subtil luxul finisajelor interioare cu eleganta zonei”, este descrierea complexului, conform ANG Luxury Properties, scrie Prosport.

Cosmin Olăroiu a transformat cu 30 de milioane de euro și fostul hotel Mamaia

Cosmin Olăroiu a investit 30 de milioane de euro și în fostul hotel Mamaia, care îmbină acum apartamente de vacanţă, spaţii hoteliere şi facilităţi premium. Și nu are de gând să se oprească aici, pentru că în proiectele pe care le lansează l-a cooptat și pe fiul lui.

„Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării mi-a permis să văd foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc și în România. Și să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieței autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în țară. Pentru mine au existat diferite oportunități. Și în momentul de față am fost solicitat să particip la un alt proiect imobiliar în Dubai. Chiar acum câteva zile, însă am refuzat. Nu mă văd făcând lucrul ăsta în altă parte. Nu știu de ce. Eu prefer să lucrez în România și aici cred eu că e mai multă nevoie de această calitate în plus”, declara Cosmin Olăroiu, la un moment dat, la un post TV.

