O mamă a născut în somn și s-a trezit cu bebelușul lângă ea. Momentul incredibil petrecut într-un spital a devenit viral

O femeie din Canada a trecut prin una dintre cele mai neobișnuite experiențe la naștere. Epuizată după ore întregi de travaliu și sub efectul unei anestezii epidurale puternice, aceasta a adormit și a născut fără să-și dea seama. S-a trezit abia când asistenta nu mai găsea bătăile inimii copilului pe monitor, iar ceea ce a urmat a fost un moment de panică. Povestea ei a devenit virală pe rețelele sociale.

A fost internată pentru o naștere provocată medical

Carolina Moreno, o mamă în vârstă de 27 de ani, care are deja trei copii, a fost chemată la un spital din Canada pentru declanșarea medicală a nașterii. Medicii au decis această procedură după ce femeia a fost depistată pozitiv cu streptococ de grup B, o bacterie frecvent întâlnită în tractul digestiv și vaginal, care poate provoca afecțiuni grave nou-născutului dacă este transmisă în timpul nașterii.

Înainte ca medicii să îi rupă membranele și să înceapă travaliul, Carolina a primit antibiotice.

„Nu au făcut nimic până când antibioticele nu și-au făcut efectul, pentru că am antecedente de nașteri foarte rapide”, a povestit ea într-un videoclip publicat pe TikTok.

A adormit după epidurală

Femeia a povestit că avea colul uterin foarte subțiat, contracțiile evoluau rapid, iar travaliul devenise extrem de inconfortabil.

După administrarea anesteziei epidurale, calmarea durerii a venit mai greu decât se aștepta. O asistentă i-a recomandat să apese butonul care administra o doză suplimentară de anestezic.

După ce durerea s-a diminuat, Carolina a adormit aproape două ore.

Asistenta nu mai găsea bătăile inimii copilului

Totul s-a schimbat în momentul în care asistenta a revenit pentru a verifica monitorul fetal. Carolina și-a dat seama imediat că femeia întâmpina dificultăți în găsirea bătăilor inimii bebelușului. Speriată, s-a oferit să își schimbe poziția.

„Când m-am întors pe spate, asistenta încă avea mâinile pe abdomenul meu și atunci mi-a spus că burta mea se simte foarte ciudat”, a povestit ea.

Privind acum în urmă, femeia spune că explicația era evidentă.

„Normal că abdomenul meu era gol.”

În acel moment însă, mintea ei a mers direct la cel mai negru scenariu.

„Am crezut că bebelușul meu a murit.”

A născut în somn și s-a trezit cu bebelușul lângă ea

În timp ce asistenta îi așeza picioarele, Carolina a simțit ceva pe pat și a presupus că este placenta. Însă, când asistenta a dat pătura la o parte, a descoperit bebelușul întins cu fața în jos și complet tăcut.

„Am intrat în panică. Era exact ceea ce un nou-născut nu ar trebui să fie”, a spus mama.

În tot acest timp, soțul ei, care se trezise și el, nu înțelesese ce se întâmplase.

„Credea că doar el ratase nașterea. Nu și-a dat seama că, de fapt, cu toții am ratat nașterea”, a povestit Carolina.

În timp ce mama țipa, asistenta a ridicat imediat copilul și a început să îl stimuleze prin frecări energice. La scurt timp, bebelușul a început să plângă și să respire. Carolina spune că îi datorează asistentei faptul că a rămas calmă și a reacționat atât de rapid.

Povestea a devenit virală

Pe lângă videoclipul în care povestește întreaga experiență, femeia a publicat și imagini filmate în sala de naștere. Clipul a strâns peste 1,7 milioane de vizualizări. Reacțiile internauților au fost împărțite.

„Cum e să ai nașterea visurilor mele? Felicitări!”, a scris o utilizatoare. „Aceasta este nașterea la care visez”, a comentat o altă persoană.

Au existat însă și mesaje de compasiune.

„Toată lumea spune că și-ar dori o astfel de naștere, dar îmi pare atât de rău pentru tine. Trebuie să fi fost o experiență traumatizantă, dezorientantă și confuză. Felicitări pentru bebeluș! Sper că sunteți amândoi bine”, a transmis o femeie.

Ce spune o moașă despre acest caz

Moașa australiană Aliza Carr a declarat pentru News.com.au că o astfel de situație este „extrem de rară” și că nu a întâlnit niciodată un caz asemănător în cariera sa.

Potrivit acesteia, cel mai probabil, Carolina a avut un bloc epidural foarte puternic, care i-a anulat aproape complet sensibilitatea de la abdomen în jos. În același timp, era epuizată după multe ore de travaliu și a adormit exact înaintea unei faze finale foarte rapide a nașterii.

„Până când o femeie primește epidurala, de obicei a trecut deja prin multe ore de travaliu și, uneori, printr-o noapte întreagă fără somn. În acest caz, nașterea fusese și provocată medical, iar organismul ei trecuse prin foarte multe. Este perfect explicabil că a adormit imediat ce durerea s-a diminuat”, a explicat Aliza Carr.

Moașa a subliniat că impactul psihologic al unei astfel de experiențe poate fi foarte puternic.

„Ca moașă, nu suport expresia «important este că bebelușul este sănătos». La naștere nu este vorba doar despre un copil sănătos. Se întâmplă mult mai multe decât atât”, a spus ea.

Aliza Carr a mărturisit că și ea a trecut printr-o experiență traumatică la naștere, în ciuda pregătirii profesionale.

„Nașterea este o experiență profund instinctivă. Atunci când lucrurile nu merg așa cum ai sperat sau chiar și atunci când merg bine, pot exista urmări emoționale foarte serioase.”

În opinia sa, Carolina Moreno a trecut, în doar câteva clipe, prin frică, șoc, vinovăție și tristețea de a fi ratat momentul în care propriul copil a venit pe lume.

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