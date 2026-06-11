Cât costă o ciorbă la găletușă în iunie 2026. Românii care nu gătesc scot o mică avere din buzunar

Gătitul ciorbei acasă a devenit tot mai rar, mulți preferând să o comande direct de la restaurante sau prin platforme online. Pentru cei care nu mai au timp de stat în bucătărie, varianta preparatelor gata făcute este cea mai comodă. În unele locuri, ciorba se vinde chiar la recipient sau la pachet. Mai mult, interesul pentru astfel de produse continuă să crească.

Fie că vorbim despre ciorbă rădăuțeană, cu perișoare sau variante simple cu legume, gustul ei pare să fie perceput diferit atunci când nu mai este nevoie să petrecem timp gătind acasă. Restaurantele s-au adaptat rapid acestui obicei și oferă acum porții la pachet, ambalate în pungi, pe care le putem lua ușor acasă.

Pentru a-i prelungi durata de păstrare, produsul este supus unui proces de pasteurizare, care îi asigură o valabilitate mai îndelungată.

„Termenul de valabilitate şi prospeţimea rămân constante. Sunt nişte produse care se adresează în special familiilor, şi pentru diverse ocazii, cine vrea să înceapă o masă de prânz cu prietenii cu o ciorbă bună, poate comanda aceste ciorbe chiar şi pe platformele de livrare”, a explicat Silviu Marin, manager procese ciorbărie. „Sunt grozave, sunt sănătoase. Orice concept sănătos funcţionează tot timpul”, a precizat un cumpărător, pentru observator.ro.

Fabrică de ciorbă, extinsă până în Capitală și pe litoral

Un brașovean a deschis o mică unitate de producție pentru ciorbe la pungă, diversificând rapid sortimentele disponibile. Afacerea a prins avânt, iar cererea ridicată l-a determinat să se extindă atât în București, cât și în zonele de pe litoral.

„Ciorba gătită autentic, dar în mod industrial e soluția pentru acasă cu siguranță. Avem o rețetă de ciorbă de burtă extrem de clasică. Toate rețetele sunt autentice familiei mele”, a declarat Valentin Şoneriu, administrator firmă catering, pentru aceeași sursă.

Prețul ciorbei vândute la găleată

Și marile restaurante din Capitală au intrat pe acest trend, oferind ciorbă la pachet, inclusiv în recipiente de tip găleată, pentru consum acasă.

În localurile cu specific tradițional din București, ciorba destinată consumului acasă este livrată în recipiente de circa 2,4 kilograme. Clienții pot alege dintre mai multe variante, iar costurile pornesc de la aproximativ 100 de lei.

Ciorbele ambalate în porții mari pot fi găsite și în oferta marilor magazine, inclusiv pe platformele online ale hipermarketurilor.

„Cel mai popular produs este ciorba de perişoare de pui la doi litri, care în luna mai a înregistrat creşteri de 15% în vânzări faţă de luna anterioară. 1 din 2 clienţi cumpără produse din categoria gata de consum”, a subliniat Matei Bădescu, director de achiziţii supermarket online.

Cei care preferă să reducă cheltuielile, chiar dacă nu câștigă timp, pot opta pentru prepararea ciorbei acasă. De exemplu, opt porții de ciorbă de pui a la grec ies cu aproximativ 40 de lei mai ieftine atunci când sunt gătite în bucătărie proprie.

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