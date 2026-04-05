De unde provine, de fapt, cuvântul ciorbă. În trecut a avut o altă semnificație

Cuvintele au adesea mai multe semnificații. Multe dintre ele provin din latină. Cu toate acestea, de-a lungul anilor am împrumutat cuvinte și din alte limbi, precum engleză, italiană, spaniolă, greacă sau turcă.

Limba română are foarte multe cuvinte tradiționale. Ciorbă pare să fie unul dintre ele, mai ales că îl auzim zilnic acasă, în restaurante și în diverse contexte. Totuși, puțini știu că, de fapt, nu este un cuvânt originar românesc, ci este împrumutat. El provine din limba turcă și a ajuns în țara noastră atunci când spațiul românesc era influențat de cultura turcească. Pe lângă acesta, sunt multe altele la care nici nu te-ai gândit că nu ar fi autohtone.

Ce însemna ciorbă în limba turcă

Cuvântul „ciorbă” provine din turcescul „çorba”, iar asta înseamnă „supă”. De asemenea, a fost preluat din timpuri și mai vechi din limba persană, acolo unde însemna un preparat lichid, cald, făcut din carne sau legume. În timpul Imperiului Otoman au fost preluate cele mai multe cuvinte, care au fost păstrate și astăzi în limbajul nostru. Totuși, diferența dintre aceste termene este că în turcă ciorba se referă la orice tip de supă, iar la noi desemnează preparate specifice.

Astfel, în România, ciorba se raportează doar la cele acre, care au în compoziția lor borș sau zeamă de lămâie. În acest mod, s-a făcut diferența dintre ciorbă (acră) și supă (dulce).

Alte cuvinte care provin din cultura turcă

Așa cum spuneam mai sus, în limba noastră avem foarte multe cuvinte pe care le folosim zilnic sau aproape zilnic și care sunt de origine turcă. Multe dintre ele sunt legate de bucătărie. Câteva exemple concrete sunt:

•„sarmale” (din turcescul „sarma”)

•„iaurt” (din „yoğurt”)

•„musaca” (din „musakka”)

•„cafea” (din „kahve”).

Cu toate că acest cuvânt nu este de origine românească, este unul dintre cele mai folosite în bucătăria românului. În plus, ciorba este foarte populară și asta pentru că mulți preferă să o consume zilnic. Este bogată în vitamine, îți dă energie și în general, nu este foarte calorică. Câteva exemple de ciorbe iubite de români sunt cea de burtă, de perișoare, de cartofi, de salată și multe altele.

