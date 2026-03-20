Ciorbă pustnicească de arpacaș a Părintelui Daniel: dulceața morcovului și aroma țelinei dau gustul liniștitor al postului

În mijlocul Postului Paștelui, când rânduiala cere înfrânare și curățire, părintele Daniel de la Râmnicu Vâlcea ne arată o cale simplă și binecuvântată de hrănire. Ciorba de arpacaș, făcută din puține ingrediente, aduce ușurare trupului și limpezire gândului, așa cum se cuvine în aceste zile de nevoință.

În chiliile liniștite ale mănăstirilor, hrana este pregătită cu smerenie și cu gând curat. Părintele spune adesea că simplitatea bucatelor aduce pace în inimă și limpezime în gând.

Ciorbă pustnicească de arpacaș

Această ciorbă de arpacaș urmează rânduiala cumpătării și a liniștii. Legumele, apa și grăuntele de arpacaș se unesc într-o lucrare tăcută, asemenea vieții monahale.

Ingredientele, daruri ale pământului

Pentru această ciorbă binecuvântată avem trebuință de:

⁠2 litri apă

⁠⁠1 ceapă

⁠⁠1 bucățică țelină

⁠⁠1 morcov

⁠⁠1 păstârnac

⁠⁠150 g arpacaș

⁠⁠250 ml suc de roșii

⁠⁠1 legătură pătrunjel

⁠⁠sare

Toate sunt simple, dar fiecare își are rostul său, așa cum fiecare om își are locul rânduit în lume.

Rânduiala pregătirii, cu răbdare și luare-aminte

Se începe cu arpacașul, căci el este mai tare și are nevoie de vreme îndelungată pentru a se înmuia. Se spală cu grijă, în mai multe ape, până ce rămâne limpede, apoi se lasă puțin la odihnă în apă rece.

După aceasta, se pune la fiert în apa pregătită și se lasă la foc domol, fără grabă, așa cum și viața duhovnicească cere răbdare.

Între timp, legumele se curăță și se toacă mărunt, cu grijă și cu liniște în suflet. Morcovul, păstârnacul și țelina se pot da pe răzătoare sau se pot tăia în cuburi mici, după cum îi este fiecăruia mai lesne.

Când arpacașul începe a se înmuia, se adaugă legumele și se lasă toate împreună să fiarbă, până ce se pătrund bine și își dăruiesc una alteia din dulceața lor.

La vremea cuvenită, se toarnă sucul de roșii, care aduce culoare și o ușoară acrișoare, spre întărirea gustului. Se mai lasă puțin la fiert, până ce toate se leagă într-o armonie deplină.

La sfârșit, se potrivește de sare și se presară pătrunjelul verde, ca un semn de prospețime și binecuvântare.

Gustul smereniei

Această ciorbă este dulceagă de la rădăcinoase, ușor acrișoară de la roșii și sățioasă prin arpacașul care îi dă tărie. Nu îngreunează trupul, ci îl ușurează și îl pregătește pentru o stare de liniște.

Cine dorește o acrișoare mai vie poate adăuga puțină lămâie, dar și în simplitatea ei, ciorba rămâne deplin împlinită.

În rânduiala postului, nu doar bucatele se schimbă, ci și inima trebuie să se curețe. Părintele ne amintește că nu este de ajuns să ne înfrânăm de la mâncare, dacă nu ne înfrânăm și de la cele rele.

Așa cum această ciorbă este simplă și curată, tot astfel și viața noastră ar trebui să fie lipsită de prisos și de răutate.

Așa cum spune și Pr. Prof. Philip LeMasters:

„Dacă postim de mâncare, trebuie să postim și de la rele”,

Această ciorbă pustnicească de arpacaș rămâne o chemare la cumpătare, la liniște și la întoarcere către cele esențiale.

