Ella Vișan, replică surpriză în „triunghiul” cu Ema Oprișan: „Sunt o ispită”

Ella Vișan a revenit în atenția publicului după o serie de declarații care au stârnit reacții intense în mediul online.

Fosta participantă la „Insula Iubirii” a răspuns unei întrebări adresate de un urmăritor, iar afirmația ei a generat numeroase comentarii.

Ella Vișan, replică surpriză în „triunghiul” cu Ema Oprișan

Fosta concurentă a devenit cunoscută după relația pe care a avut‑o în Thailanda cu ispita Teo Costache, episod care a circulat intens pe rețelele sociale. Odată întoarsă în țară, fiecare dintre cei doi și‑a continuat viața separat.

Ella Vișan, apreciată pentru aparițiile sale, nu a rămas mult timp singură. În prezent, are o relație cu Răzvan Kovacs, fostul partener al Emei Oprișan și, la rândul lui, fost concurent în cadrul aceluiași reality show. Informația că cei doi formează un cuplu a împărțit publicul în susținători și critici.

„Sunt o ispită”

În ciuda reacțiilor, Ella preferă să se concentreze pe mesajele pozitive. Întrebată dacă ar accepta rolul de ispită în cadrul emisiunii, aceasta a oferit un răspuns care a surprins comunitatea online.

„Eu sunt deja o ispită în viața de zi cu zi! Glumesc…”, a spus Ella Vișan, pe Instagram.

În paralel, Ema Oprișan a abordat subiectul într-un live pe TikTok, unde a transmis un mesaj ferm, cu trimitere directă la actuala parteneră a lui Răzvan Kovacs. Ea a subliniat că nu o interesează eventualele gelozii și că legătura cu fostul ei partener va exista întotdeauna datorită copiilor lor.

„Eu nu mi-am asumat niște comentarii care vor fi în chat, eu nu am postat pe nimeni atât timp cât el nu își clarificase situația (…) Faptul că îmi spuneți că e geloasă cutărică sau cutărică, sau de ce-l postez… Pe mine nu mă interesează cine este geloasă, pentru că Răzvan este tatăl copiilor mei”, a transmis Ema Oprișan într-un live pe TikTok.

