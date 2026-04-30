Cum faci mici la tine acasă. Rețeta delicioasă a celebrei Gina Bradea pentru Ziua Muncii

Ziua de 1 Mai vine cu temperaturi scăzute în unele zone din România. La munte ninge ca în mijlocul iernii, iar în restul țării domină frigul. Pentru românii care nu vor să iasă pe vânt și ploaie la un grătar sau un picnic, la iarbă verde, avem o soluție. Vă prezentăm Rețeta delicioasă de mici făcuți acasă a celebrei Gina Bradea!

Micii făcuți acasă sunt un real deliciu pentru masa de Ziua Muncii. Se fac din carne proaspătă de porc, vită sau oaie, peste care se presară condimentele obișnuite și în cantități controlate. Românii care vor să știe exact ce conțin alimentele pe care le consumă preferă această rețetă de mici făcuți de ei, acasă.

Cum faci mici la tine acasă

Rețeta aceasta a Ginei Bradea este delicioasă și, potrivit ei, testată de zeci de români care s-au bucurat de gustul tradițional al produsului finit. Nu este un preparat ușor de realizat, dar nici foarte complicat. Dacă veți respecta trucurile celebrului bucătar, cunoscut publicului și datorită aparițiilor în cadrul fostei emisiuni „La Măruță” de la PRO TV, veți avea și voi mici delicioși pentru grătarul de 1 Mai!

Gina Bradea susține că preferă să își cumpere carnea și apoi să o toace, pentru a controla exact ce conține. O curăță bine de tendoane și pielițe, apoi o spală și o toacă. Pentru o pastă de mici mai fină, trece compoziția de două ori prin mașina de tocat.

Ingrediente pentru mici făcuți acasă:

Potrivit sursei citate, din aceste produse veți obține 1,3 kg de pastă de mici sau 20 de mici la 65 g bucata.

Pentru mici din carne de vită/oaie și porc:

1 kg carne tocată (50% burtă/poală porc și 50% ceafă/pulpă vită, sau pulpă oaie cu grăsime)

Pentru mici din carne de porc:

1 kg carne tocată de porc (ceafă de porc sau 80% pulpă de porc și 20% fleică de porc, fără os și șorici)

Condimentele pentru mici:

2 lingurițe rase bicarbonat de sodiu

300 ml apă minerală sau supă de oase

16-18 gr sare

3 gr piper negru proaspăt măcinat

3-5 gr ardei iute sau boia de ardei iute

un vârf de cuțit chimen măcinat (2 gr)

2 gr cimbru uscat

1 gr ienibahar – 6 boabe

2 gr coriandru

1 căpățână usturoi românesc cu coajă roz (nu chinezesc, nu pudră)

Trucul Ginei Bradea pentru un gust perfect: condimentele se pun potrivit gramajului, apoi se ajustează după preferințele fiecăruia.

Cum prepari pasta de mici acasă:

Gina Bradea susține că, pentru a avea un produs gustos, trebuie să amesteci pasta de mici la robot sau malaxor. În plus, la fiecare 1 kg de carne aveți nevoie de 200 gr de seu de vită sau de oaie. Puteți înlocui cu slănină de porc, dar se va pierde gustul autentic al micului de 1 Mai.

Cum toci carnea pentru mici

Carnea se toacă de două ori prin sita mică, la fel cum se procedează la carnea pentru chiftele. Doar așa veți avea pastă fină și mici pufoși. Trecerea de două ori prin mașina de tocat asigură desfacerea fibrelor musculare și omogenizarea cărnii cu grăsimea și condimentele. Veți avea, la final, o textură aerată și uniformă.

Se adaugă apoi condimentele.

Usturoiul trebuie să fie pisat cât mai fin.

Bicarbonatul se va amesteca cu o lingură de zeamă de lămâie. Dioxidul de carbon eliberat din bicarbonat va intra în pasta de mici și va da o textură pufoasă și aerată fiecărui mic în parte.

Tot amestecul se frământă 30 de minute, în timp ce se adaugă treptat supa sau apa. Pasta va fi fluidă la început, dar apoi se va întări.

După ce ați terminat de frământat pasta de mici, este timpul să o testați după metoda Ginei Bradea. Aceasta susține că trebuie să dați o palmă ușoară compoziției. Dacă tresaltă, ați preparat-o corect.

Cum testezi pasta pentru mici

Se ia o bucată mică de carne și se modelează după forma unui mic, apoi se pune la prăjit într-o tigaie fără ulei. Dacă această bucată nu este pe placul dvs, puteți să mai adăugați condimente în compoziție.

Gina Bradea susține că este ideal să lăsați compoziția la rece minimum 24 de ore sau, ideal, 2-3 zile. Maturarea la rece ajută condimentele să se omogenizeze perfect și aromele să se uniformizeze. După ce pasta a stat la rece, se scoate și se lasă la temperatura camerei. Apoi se frământă din nou timp de 15-20 de minute. Compoziția va lua din nou aer și micii vor fi afânați.

Atenție! Nu este bine să puneți pasta rece pe grătar.

Cum modelezi micii ușor

Pentru a face rapid micii din pasta de carne, Gina Bradea te sfătuiește să îți ungi palmele cu ulei. Apoi încearcă să faci fiecare mic de 65 de grame. Dacă vreți ca micii să aibă o formă perfectă, îi puteți turna dintr-un poș sau o pungă la care tăiați un colț. O altă variantă este cu pâlnia pentru cârnați.

Cum depozitezi corect pasta de mici

Dacă ai făcut mai multă compoziție decât doreai, nu îți face probleme! Gina Bradea susține că o poți pune la pungi de câte 1 kg sau 500 de grame și apoi o poți congela normal.

Cum prăjești corect micii de 1 Mai

Potrivit bucătarului, micii se întorc doar de 2 ori și se prăjesc pe 3 părți. Doar așa vor rămâne suculenți. În plus, dacă îi stropiți cu mujdei de usturoi în timp ce se gătesc veți obține un gust fenomenal.

Cum faci mici la tigaie sau la cuptor

Micii pot fi preparați și la tigaie, dar și la cuptor. Se pune o tavă cu apă dedesubt, deasupra se pune grătarul de la aragaz și, după ce s-a încins bine, se pun micii.

Mâncarea aceasta tradițională de Ziua Muncii se servește obligatoriu cu muștar și pâine normală sau prăjită pe grătar. Garniturile perfecte rămân cartofii prăjiți și murăturile, cum vremea de afară ne duce cu gândul tot mai mult la iarnă decât la primăvară!

Sfaturile Ginei Bradea pentru mici delicioși

Cu toate că rețeta de mai sus poate fi preparată cu diverse ingrediente, bucătarul susține că trucurile ei ajută la menținerea unui gust autentic:

folosiți usturoi românesc, nu chinezesc

folosiți supă de oase, nu apă minerală (dacă nu aveți, optați atunci pentru apă)

cumpărați condimente în forma naturală, pe care să le pisați pe loc (aroma va fi mai proaspătă)

frământați pasta de mici obligatoriu pentru 30 de minute

maturați obligatoriu la rece pasta de mici (minimum 24 de ore)

încingeți foarte bine grătarul înainte de a pune micii pe el

mujdeiul de usturoi este obligatoriu a fi pus peste mici, pentru a forma crusta aurie

nu înțepați niciodată micii când sunt pe grătar

Și, pentru cei care nu știu să gătească sau nu vor să își afume casa, opțiunile sunt numeroase. Pot comanda mici gata făcuți, care conțin ingrediente proaspete și sănătoase, potrivit clipului video de mai jos:

CITEȘTE ȘI:

Ce poți să faci de 1 Mai în București. Evenimente, concerte și festivaluri din Capitală

Program STB și Metrorex de 1 Mai. Până la ce oră merge transportul în comun în București