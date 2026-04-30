Cum faci mici la tine acasă. Rețeta delicioasă a celebrei Gina Bradea pentru Ziua Muncii

Ziua de 1 Mai vine cu temperaturi scăzute în unele zone din România. La munte ninge ca în mijlocul iernii, iar în restul țării domină frigul. Pentru românii care nu vor să iasă pe vânt și ploaie la un grătar sau un picnic, la iarbă verde, avem o soluție. Vă prezentăm Rețeta delicioasă de mici făcuți acasă a celebrei Gina Bradea!
Micii făcuți acasă sunt un real deliciu pentru masa de Ziua Muncii. Se fac din carne proaspătă de porc, vită sau oaie, peste care se presară condimentele obișnuite și în cantități controlate. Românii care vor să știe exact ce conțin alimentele pe care le consumă preferă această rețetă de mici făcuți de ei, acasă.
Rețeta aceasta a Ginei Bradea este delicioasă și, potrivit ei, testată de zeci de români care s-au bucurat de gustul tradițional al produsului finit. Nu este un preparat ușor de realizat, dar nici foarte complicat. Dacă veți respecta trucurile celebrului bucătar, cunoscut publicului și datorită aparițiilor în cadrul fostei emisiuni „La Măruță” de la PRO TV, veți avea și voi mici delicioși pentru grătarul de 1 Mai!
Gina Bradea susține că preferă să își cumpere carnea și apoi să o toace, pentru a controla exact ce conține. O curăță bine de tendoane și pielițe, apoi o spală și o toacă. Pentru o pastă de mici mai fină, trece compoziția de două ori prin mașina de tocat.
Potrivit sursei citate, din aceste produse veți obține 1,3 kg de pastă de mici sau 20 de mici la 65 g bucata.
Pentru mici din carne de vită/oaie și porc:
Pentru mici din carne de porc:
Condimentele pentru mici:
Trucul Ginei Bradea pentru un gust perfect: condimentele se pun potrivit gramajului, apoi se ajustează după preferințele fiecăruia.
Gina Bradea susține că, pentru a avea un produs gustos, trebuie să amesteci pasta de mici la robot sau malaxor. În plus, la fiecare 1 kg de carne aveți nevoie de 200 gr de seu de vită sau de oaie. Puteți înlocui cu slănină de porc, dar se va pierde gustul autentic al micului de 1 Mai.
Carnea se toacă de două ori prin sita mică, la fel cum se procedează la carnea pentru chiftele. Doar așa veți avea pastă fină și mici pufoși. Trecerea de două ori prin mașina de tocat asigură desfacerea fibrelor musculare și omogenizarea cărnii cu grăsimea și condimentele. Veți avea, la final, o textură aerată și uniformă.
Se adaugă apoi condimentele.
Usturoiul trebuie să fie pisat cât mai fin.
Bicarbonatul se va amesteca cu o lingură de zeamă de lămâie. Dioxidul de carbon eliberat din bicarbonat va intra în pasta de mici și va da o textură pufoasă și aerată fiecărui mic în parte.
Tot amestecul se frământă 30 de minute, în timp ce se adaugă treptat supa sau apa. Pasta va fi fluidă la început, dar apoi se va întări.
După ce ați terminat de frământat pasta de mici, este timpul să o testați după metoda Ginei Bradea. Aceasta susține că trebuie să dați o palmă ușoară compoziției. Dacă tresaltă, ați preparat-o corect.
Se ia o bucată mică de carne și se modelează după forma unui mic, apoi se pune la prăjit într-o tigaie fără ulei. Dacă această bucată nu este pe placul dvs, puteți să mai adăugați condimente în compoziție.
Gina Bradea susține că este ideal să lăsați compoziția la rece minimum 24 de ore sau, ideal, 2-3 zile. Maturarea la rece ajută condimentele să se omogenizeze perfect și aromele să se uniformizeze. După ce pasta a stat la rece, se scoate și se lasă la temperatura camerei. Apoi se frământă din nou timp de 15-20 de minute. Compoziția va lua din nou aer și micii vor fi afânați.
Pentru a face rapid micii din pasta de carne, Gina Bradea te sfătuiește să îți ungi palmele cu ulei. Apoi încearcă să faci fiecare mic de 65 de grame. Dacă vreți ca micii să aibă o formă perfectă, îi puteți turna dintr-un poș sau o pungă la care tăiați un colț. O altă variantă este cu pâlnia pentru cârnați.
Dacă ai făcut mai multă compoziție decât doreai, nu îți face probleme! Gina Bradea susține că o poți pune la pungi de câte 1 kg sau 500 de grame și apoi o poți congela normal.
Potrivit bucătarului, micii se întorc doar de 2 ori și se prăjesc pe 3 părți. Doar așa vor rămâne suculenți. În plus, dacă îi stropiți cu mujdei de usturoi în timp ce se gătesc veți obține un gust fenomenal.
Micii pot fi preparați și la tigaie, dar și la cuptor. Se pune o tavă cu apă dedesubt, deasupra se pune grătarul de la aragaz și, după ce s-a încins bine, se pun micii.
Mâncarea aceasta tradițională de Ziua Muncii se servește obligatoriu cu muștar și pâine normală sau prăjită pe grătar. Garniturile perfecte rămân cartofii prăjiți și murăturile, cum vremea de afară ne duce cu gândul tot mai mult la iarnă decât la primăvară!
Cu toate că rețeta de mai sus poate fi preparată cu diverse ingrediente, bucătarul susține că trucurile ei ajută la menținerea unui gust autentic:
Și, pentru cei care nu știu să gătească sau nu vor să își afume casa, opțiunile sunt numeroase. Pot comanda mici gata făcuți, care conțin ingrediente proaspete și sănătoase, potrivit clipului video de mai jos:
CITEȘTE ȘI:
Ce poți să faci de 1 Mai în București. Evenimente, concerte și festivaluri din Capitală
Program STB și Metrorex de 1 Mai. Până la ce oră merge transportul în comun în București