Cuplul princiar marchează 15 ani de căsnicie. Fotografia care a emoționat lumea: William și Kate, alături de copii

Prințul și Prințesa de Wales au publicat o nouă fotografie de familie pentru a marca cea de-a 15-a aniversare a căsătoriei, miercuri. Imaginea de familie îi arată pe cei doi alături de copii, în timp ce pornesc într-un „nou capitol” după câțiva ani dificili.

Fostul Duce și fosta Ducesă de Cambridge s-au căsătorit la 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey.

O imagine relaxată, plină de emoție

Cu brațele și picioarele împletite, zâmbete largi și ochii ușor strânși în lumina soarelui, imaginea surprinde familia Wales într-un moment armonios, de vacanță.

Fotografia, realizată în Cornwall în perioada Paștelui, îi arată pe cei doi relaxați și fericiți, întinși pe iarbă, la soare, alături de cei trei copii ai lor. Râzând împreună, îmbrăcați lejer în pantaloni scurți și tricouri, instantaneul de familie surprinde o familie unită și fericită, după câțiva ani dificili.

Fotografia, realizată de Matt Porteous, unul dintre fotografii preferați ai cuplului, a fost publicată pe rețelele lor sociale, însoțită de mesajul scurt dar grațios: „Sărbătorim 15 ani de căsnicie.”

Prințul William, aflat în stânga imaginii, o mângâie pe Orla, cockerul spaniel negru al familiei, în timp ce zâmbește către Prințul George, în vârstă de 12 ani, care pare să poarte o conversație cu el.

Prințesa Catherine, întinsă pe spate și zâmbind, își leagă afectuos brațul de cel al fiului cel mare și îl ține de mână pe cel mai mic, Prințul Louis, în vârstă de 8 ani, ale cărui picioare sunt așezate protectiv peste ale ei. Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, apare la fel de relaxată, întorcându-se către fratele ei, cu frunțile apropiate și un zâmbet larg.

Imaginea surprinde și cea mai nouă apariție din familie, un cățel de 10 luni, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit. Acesta face parte dintr-un cuib de patru pui născuți anul trecut de Orla.

Orla a fost un cadou oferit în 2020 de fratele Prințesei, James Middleton. Primul câine al familiei, Lupo, oferit cuplului în 2011 drept „cadou de nuntă întârziat”, a murit în 2020.

O familie unită după ani dificili

Surse apropiate cuplului au vorbit recent despre legătura lor puternică și sprijinul reciproc constant, în timp ce marchează 15 ani de căsnicie.

Cei doi sunt uniți de dorința de a pune familia pe primul loc și de a le oferi celor trei copii o viață cât mai stabilă, fericită și apropiată de normalitate, petrecându-și mare parte din timp cu activități obișnuite precum școala, sportul sau întâlnirile de joacă.

După ce au trecut prin moartea reginei Elisabeta a II-a, cu Prințesa aflată acum în remisie după cancer și cu Regele continuându-și activitatea în ciuda propriului diagnostic, cei doi privesc cu optimism spre viitor.

Stabiliți acum în locuința lor din Windsor Great Park, considerată „casa lor pentru totdeauna”, cuplul își va marca aniversarea în mod privat.

