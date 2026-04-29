Fost bodyguard al Familiei Regale dezvăluie: ce măsuri speciale se iau pentru Regele Charles și Regina Camilla în America

De: Paul Hangerli 29/04/2026 | 07:20
Măsuri de securitate sportie în timpul vizitei monarhilor britanici, sursa-colaj CANCAN.RO

În urma incidentului armat de la cina corespondenților de la Casa Albă, produs cu doar câteva zile înainte, regele Charles al III-lea și  regina Camilla, aflați într-o vizită în Statele Unite, vor avea parte de măsuri speciale de securitate.

Un fost bodyguard al familiei regale afirmă că forțele de securitate din Marea Britanie colaborează intens cu Serviciile Secrete Americane.

Simon Morgan explică nivelul ridicat de securitate

Simon Morgan, fost bodyguard al Poliției Metropolitane pentru Familia Regală britanică, a declarat , într-un interviu exclusiv pentru Page Six, după ce un atacator a pătruns sâmbătă la cina anuală într-o tentativă eșuată de asasinare a președintelui Donald Trump:

„Această vizită în mod particular are, cel mai probabil, un nivel de securitate extrem de ridicat din cauza naturii președintelui și a situației politice din America”

Morgan a mai afirmat că forțele de securitate regală vor lucra în tandem cu Serviciul Secret pentru a asigura o vizită în siguranță:

„Acei ofițeri britanici vor fi prezenți și vor colabora cu Serviciul Secret pentru a se asigura că pachetul de securitate implementat este cel corect”

Planul de protecție se află sub reevaluare după ultimele evenimente

În ceea ce privește modul în care forțele de securitate își vor reevalua planul de protecție după incident, Morgan a spus că o analiză va avea loc „în mod natural”.

„Ce se va schimba este foarte dificil de spus pentru noi, deoarece nu avem acces la plan. Dar, știți, lucrurile vor fi analizate pentru a se asigura că nu există breșe în protecție”

Acesta a mai explicat că planul poate include protecția unei intrări, personal de protecție auxiliar, protecția ce se va asigura atunci când monarhii vor fi transportați, dar și că în funcție de nevoi ar putea fi asigurat întotdeauna un mijloc de locomoție aeriană. El a continuat:

„Toate aceste aspecte vor fi analizate. Vor face parte din măsurile de reducere a riscurilor și din planurile de rezervă care vor fi puse în aplicare.”

Vizita va continua dar există multe planuri de rezervă

În opinia sa, Morgan consideră că vizita ar trebui să continue conform planului și că nu există motive pentru anulare, mai ales pentru că atacatorul a fost oprit”

„Dacă atacul ar fi fost încă în desfășurare, dacă nu ar fi fost neutralizat așa cum s-a întâmplat, atunci ar fi trebuit să anulăm această călătorie. Dar, în situația actuală această vizită a fost planificată la un nivel foarte ridicat de securitate de multe, multe luni, au fost implementate multe măsuri de reducere a riscurilor și multe planuri de rezervă.”

De asemenea, fostul bodygyuard afirmă că planul de securitate evoluează constant în timp real în funcție de împrejurări:

„Nu este vorba de faptul că am făcut un plan și, indiferent de situație, îl vom executa. Pentru că acel plan evoluează constant și ai eșua în responsabilitatea ta dacă nu l-ai actualiza în permanență și nu i-ai permite să evolueze”

Cum a decurs până acum vizita și cum va continua

Charles, în vârstă de 77 de ani, și Camilla, în vârstă de 78 de ani, au ajuns în Statele Unite luni și s-au întâlnit cu președintele și prima doamnă marți dimineață.

Miercuri, aceștia vor călători la New York pentru a vizita Memorialul 11 Septembrie și Biblioteca Publică din New York. De asemenea, va avea loc o recepție dedicată activității caritabile a organizației King’s Trust a lui Charles, în cursul serii.

Joi, vor merge în Virginia pentru ultima etapă a turneului, unde vor participa la evenimente culturale și întâlniri locale.

