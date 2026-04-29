Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse

Meghan Markle a atras din nou atenția publicului după ce a făcut referire la o perioadă pe care a descris-o drept „cei mai dificili șapte ani” din viața sa, într-o serie de postări distribuite pe rețelele sociale.

Mesajele, preluate din conținut astrologic și redistribuite pe Instagram Stories, sugerează încheierea unui ciclu dificil pentru anumite zodii, inclusiv Leu, semnul astrologic al lui Meghan. Postările indică data de 25 aprilie ca un moment simbolic de „eliberare” și tranziție spre o perioadă mai ușoară, potrivit express.co.uk.

Una dintre postări descrie o perioadă marcată de tensiuni între identitatea personală și percepția publică, sugerând că ultimii ani ar fi fost caracterizați de presiune emoțională, incertitudine și provocări legate de încrederea în sine și direcția profesională.

Mesajul a atras atenția imediat

Deși ducesa nu a făcut declarații directe într-un interviu, mesajele au fost interpretate de presa internațională ca o reflecție asupra perioadei de după retragerea sa din rolul de membru activ al familiei regale britanice în 2020 și mutarea în Statele Unite alături de prințul Harry.

Postările au generat discuții intense în mediul online, unii comentatori văzându-le ca o formă de exprimare personală și introspecție, în timp ce alții au interpretat mesajul ca fiind ambiguu și deschis speculațiilor privind viața sa privată și relația cu familia regală.

Prezentatorul TalkTV Kevin O’Sullivan a discutat despre cea mai recentă postare a ei alături de comentatoarea regală Kinsey Schofield, în ediția de luni a emisiunii sale. Cei doi au analizat conținutul recent distribuit pe rețelele sociale, susținând că momentul ales este legat de perioada de după căsătoria ei cu Prințul Harry. Schofield a sugerat că Meghan se bazează „în mare măsură pe astrologie”, adăugând: „Nu cred că acesta a fost anul ei.”

Meghan Markle, criticată pentru gestul pe care l-a făcut la centenarul Reginei Elisabeta a II-a. „E dezgustător”

De ce numele ales de Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica sa a creat controverse la Buckingham. „Regina a fost furioasă”