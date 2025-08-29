Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?

Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?

De: Amelia Radoi 29/08/2025 | 10:19
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Foto: Profimedia
S-a dezvăluit topul celor mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Vedetele de Hollywood au făcut furori pe rețelele de socializare, stârnind atenția fanilor. Cine s-a clasat pe primul loc?

Starurile au acumulat de-a lungul carierei numeroase premii, precum Oscar, Globul de Aur și Emmy.

Idris Elba

Pe primul loc se află Idris Elba, în vârstă de 52 de ani. Actorul născut la Londra a devenit cunoscut pentru rolul său în serialul HBO „The Wire” în 2002. De asemenea, Elba a avut un rol important în „The Office” în 2009 și în „Luther”, câștigând un Glob de Aur pentru cel mai bun actor în rolul său de detectiv.

Foto: Profimedia

Pedro Pascal

Pe locul doi se află nimeni altul decât Pedro Pascal, în vârstă de 50 de ani. Actorul s-a evidențiat prin rolurile sale din „Narcos”, „The Mandalorian” și „The Last of Us”.

Pascal nu înțelege cum fanii pot să aprecieze fizicul unui actor de peste 50 de ani, îndrumându-i să urmărească vedete mai tinere.

„Ce s-a întâmplat cu oamenii de le place cineva mai în vârstă, cum sunt eu? Ar trebui să se concentreze pe Harry Styles”, a declarat Pascal.

Foto: Profimedia

Noah Wyle

Pe locul trei se află Noah Wyle, în vârstă de 54 de ani. Actorul a interpretat rolul medicului din serialul „Dr. John Carter”. Acesta a obținut multiple nominalizări la premiile Emmy și Globul de Aur. Rolul de medic i s-a potrivit atât de bine încât a jucat și în drama The Pitt.

Foto: Profimedia

George Clooney

Pe locul patru se află George Clooney, în vârstă de 64 de ani, dublu câștigător al premiului Oscar, cunoscut pentru farmecul său specific vechiului Hollywood și aspectulul clasic. Clooney a jucat în serialul „Urgențe”, interpretându-l pe Dr. Doug Ross.

Foto: Profimedia

Pe locul cinci se află o vedetă de 70 de ani, Denzel Washington. În mai puțin de un deceniu, Denzel a trecut de la serialul TV „St. Elsewhere” la o nominalizare la Oscar pentru „Cry Freedom”, obținând premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru Glory, conform AARP.

Foto: Profimedia

Din lista celor mai atrăgători bărbați nu a lipsit faimosul Brad Pitt, care are acum vârsta de 61 de ani, Daniel Craig, de 57 de ani, Patrick Dempsey, de 59 de ani, Dwayne Johnson, de 53 de ani, sau Keanu Reeves, de 60 de ani.

×