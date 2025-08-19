Brad Pitt și-a scos la vânzare casa de 5,5 milioane de euro, după ce a fost călcat de hoți. Imagini cu locuința fabuloasă

Locuința lui Brad Pitt din Los Angeles, care a fost jefuită la începutul acestei veri, urmează să fie vândută. Totuși, pare că vânzarea vilei de lux era planificată cu mult timp înainte ca hoții să pătrundă în imobil.

Proprietatea lui Brad Pitt din Los Feliz, care are trei dormitoare și două băi, situată, pe un deal cu o priveliște spectaculoasă, se află în acest moment într-o tranzacție în afara pieței. Interesul asupra imobilului a crescut imediat cu aflarea noutăților, având în vedere că aceasta are o istorie bogată la Hollywood datorită personalității puternice a lui Pitt.

Actorul a cumpărat „The Steel House” de la Alieen Getty, care o achiziționase anterior de la James Valentine, cunoscut pentru trupa Maroon 5, în 2019.

Cu ce sumă a achiziționat Brad Pitt vila din Los Angeles

Brad a cumpărat locuința în 2023 pentru 5,5 milioane de dolari. Casa a fost construită în 1960, având priveliști panoramice asupra orașului și fiind în apropierea celebrului semn Hollywood. Locuința a fost modernizată de-a lungul anilor, ajungând să fie o adevărată casă de lux. Totuși, imobilul a fost ținta unui jaf în luna iunie. Sursele au dezvăluit că Brad Pitt își propunea să vândă locuința cu mult timp înainte de jaf.

Conform informațiilor, Brad Pitt se afla în Marea Britanie pentru noul său film, F1, alături de Tom Cruise, în momentul în care hoții sau reușit să pătrundă prin efracție, conform TMZ. Departamentul de Poliție din Los Angeles a dezvăluit că hoții au pătruns după ce au forțat fereastra locuinței, furând mai multe obiecte valoroase. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, trei persoane sunt responsabile de jaf, aceștia reușind să pătrundă pe proprietare sărind gardul.

Brad Pitt și-a cumpărat între timp o casă de 12 milioane de dolari din Los Angeles de la chitaristul trupei The Killers, Dave Keuning.

În ultima perioadă, Los Angeles a fost vizat de un val de spargeri, care s-au desfășurat în special în cartiere de lux. Totuși, autoritățile nu au reușit să identifice dacă infracțiunile au legătură cu grupurile de hoți din America de Sud, care au fost prezenți în Los Angeles de mai bine de un deceniu.

