Tragedie în familia lui Brad Pitt. Ce pierdere profundă a suferit celebrul actor

Familia lui Brad Pitt este în doliu după moartea mamei celebrului actor, Jane Etta Pitt.

Anunțul a fost făcut de nepoata actorului din Fight Club, Sydney Pitt, într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Mama actorului avea 84 de ani.

„Draga mea bunică, Jane Etta, nu eram pregătiți să te pierdem încă, dar știind că în sfârșit ești liberă să cânți, să dansezi și să pictezi din nou, ne este puțin mai ușor”, a scris Sydney Pitt pe Instagram.

Mesajul era însoțit de câteva fotografii care surprind momentele cele mai fericite ale lui Jane.

„Dacă o cunoșteați pe bunica, știați că avea o inimă mare. Îi păsa profund de toată lumea și de toate lucrurile, fără să pună întrebări.”

Ce rol a avut Jane Etta în familia lui Brad Pitt

Jane era ca o lumină strălucitoare pentru familia lor, a povestit Sydney, care este fiica fratelui lui Brad Pitt, Doug Pitt.

Sydney a descris impactul profund pe care bunica l-a avut asupra vieții sale.

„Ea m-a învățat să pictez, să fiu puternică, să iau inițiativa dar cu bunătate, să-l iubesc pe Iisus în orice situație și să găsesc bucurie în lucrurile mărunte”, a continuat ea. „Inventa cele mai absurde jocuri doar pentru a ne face să râdem și credea în corectitudine, în a-i pune pe ceilalți pe primul loc și în a face bine pur și simplu pentru că era corect să faci asta.”

Care era momentul special pe care îl oferea mama lui Brad Pitt nepoților săi

Dintre toate momentele pe care le-au petrecut împreună, unul a ieșit în evidență, povestește Sydney.

„În fiecare an, înainte de începerea școlii, ea ne oferea nouă, nepoților, o „zi specială”, în care puteam face tot ce ne doream (iar tata trebuia să se conformeze… deși știu că, în secret, și lui îi plăcea)”, își amintește Sydney. „Ziua mea începea de obicei cu banana split la micul dejun, ore întregi de jucat Trouble, apoi un proiect de artizanat, desigur. Apoi ne dădeam împreună în toate atracțiile din Silver Dollar City, cină la Olive Garden cu tata, mini golf, unde ea făcea un V cu picioarele pentru a mă ajuta să țintesc… (și totuși mă bătea) și seara se termina uitându-ne la televizor, până adormeam.”

Pe lângă Brad, Jane îi lasă în urmă pe soțul ei, William Alvin Pitt, pe fiul Doug și fiica Julie Pitt Neal, precum și 14 nepoți.

„Era complet capabilă să țină pasul cu noi toți cei 14 nepoți”, a concluzionat Sydney în postarea sa. „Dragostea pe care o dăruia era nelimitată, iar toți cei care o cunoșteau simțeau asta. Nu știu cum vom merge mai departe fără ea. Dar știu că ea este încă aici, în fiecare pensulă, în fiecare gest amabil, în fiecare colibri. Ea era iubirea în forma sa cea mai pură.”

Printre cei 14 nepoți ai lui Jane se numără și copiii lui Brad cu fosta soție Angelina Jolie, notează E! ONLINE.

