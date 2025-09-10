Acasă » Știri » Știri externe » De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare

De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare

De: Amelia Radoi 10/09/2025 | 09:54
De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult? Se pare că actorul trece printr-o nouă transformare radicală pentru interpretarea rolurilor sale. După ce a câștigat elogii pentru că s-a îngrășat când l-a interpretat pe luptătorul Mark Kerr în filmul „The Smashin Machine”, actorul este pregătit să slăbească pentru a juca rolul „unui bărbat de peste 70 de ani, capricios și excentric”, numit Chicken Man în „Lizard Music”.

Pelicula, care îl va reuni pe Johnson cu regizorul filmului „The Smashing Machine”, Benny Sadfie, este o nouă provocare pentru legendarul actor.

„Benny mi-a propus acest lucru. După 45  de minute, prezentarea s-a încheiat și am spus: eu voi fi Chicken Man”, a declarat Johnson, în timpul unui discurs la Festivalul de Film de la Toronto.

Johnson a slăbit 14 kilograme de la interpretarea rolului luptătorului MMA însă recunoaște că procesul încă nu s-a încheiat.

„Încă mai am mult de lucru. Sunt atât de entuziasmat că am șansa să mă transform din nou, așa cum am putut face în The Smashing Machine. Acest lucru înseamnă să mănânc mai puțin pui”, a mărturisit actorul.

Dwayne Johnson este pregătit pentru o schimbare

Filmul este o nouă adaptare a unui roman de Daniel Pinkwater. La fel ca „The Smashing Machine”, care i-a adus lui Johnson un Premiu Oscar, este o oportunitate de a-i submina imaginea de erou în acțiune. După ce a jucat în „Jumanji” și „Fast Five”, Jonshon a dezvăluit că este pregătit să schimbe lucrurile.

„Am simțit timp de câțiva ani că sunt etichetat pentru că am permis să se întâmple acest lucru”, a recunoscut actorul, potrivit Variety.

„Ne place, sperăm că și vouă o să vă placă, iar dacă nu, este în regulă. Poate vă va plăcea următoarea producție”, a transmis acesta publicului.

Johnson nu va abandona complet filmele cu bugete uriașe, care par a fi pe placul publicului. Acesta a dezvăluit că va colabora din nou cu Kevin Hart la „Jumanji 3”, ale căror filmări vor începe în noiembrie.

„Iubesc filmele pe care le-am făcut în trecut. Mă voi întoarce la a le face din nou”, a spus acesta.

