Brad Pitt, la un pas de a ajunge în instanță. Actorul, în mijlocul unui scandal monstru privind casele promise după uraganul Katrina

Brad Pitt se află într-un nou scandal monstru! Vedeta de la Hollywood ar putea fi din nou interogat cu privire la organizația sa caritabilă, care promitea locuințe sustenabile persoanelor care au fost afectate de uraganul Katrina din New Orleans. Oamenii au denunțat condiții inacceptabile în noile lor case.

Pitt și echipa sa au încercat să evite audierea însă instanța a decis că depozițiile trebuie finalizate până în decembrie 2025.

Furtuna puternică și mortală a lovit Louisiana, fiind vorba despre un uragan de categoria trei, pe 29 august 2005, soldându-se cu peste 1.390 de morți în New Orleans. Pentru a ajuta familiile strămutate care și-au pierdut casele din cauza furtunii, Pitt a lansat Fundația Make It Right în 2007, cu scopul de a oferi locuințe persoanelor neajutorate.

Totuși, fundația pare că nu a reușit să ofere persoanelor confortul pe care l-ar fi promis și se află în prezent într-un proces colectiv pentru peste 106 locuințe care au fost „construite defectuos”.

Fundația Make It Right a construit 106 case în cartierul Lower Ninth Ward din New Orleans însă pare că realizarea acestora nu a decurs conform planului.

În 2018, locuitorii au intentat un proces împotriva lui Pitt, a fundației Make It Right, a directorilor organizației non-profit și a tuturor implicați în construcția caselor de calitate inferioară.

Care sunt acuzațiile persoanelor care au beneficiat de ajutorul fundației

Echipa de avocați a locuitorilor a promis că „inculpații și martorii cheie” vor fi audiați după luna septembrie. Instanța a decis că toate depozițiile legate de caz trebuie să fie efectuate până la data de 3 decembrie, ceea ce ar însemna că vedeta de Hollywood ar putea fi audiată în curând, conform The Sun.

Într-o petiție depusă la instanță de către proprietari, aceștia acuză „încălcarea contractului, a garanției, neglijență și fraudă”:

Dosarul menționează că acuzațiile de fraudă se referă la „presupuse declarații și promisiuni făcute de fundația Make It Right și la fraudă legată de activități financiare care ar fi afectat fondurile disponibile pentru repararea locuințelor”. Pitt ar fi unul dintre cei acuzați că ar fi jucat un rol esențial în presupusa fraudă.

