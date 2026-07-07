Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine. Amenda primită e uriașă

Un primar din județul Suceava a ajuns în atenția autorităților după ce a fost identificat într-un dosar privind abandonul unor animale, în urma analizării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Cazul a generat numeroase reacții în spațiul public și a readus în discuție responsabilitatea pe care o au deținătorii de animale, precum și sancțiunile prevăzute de legislația din România pentru astfel de fapte.

Totul a pornit după ce sistemele de supraveghere video instalate într-o localitate din județ au înregistrat momentul în care două exemplare canine de vârstă fragedă au fost lăsate pe marginea unui drum. Imaginile au fost analizate de autorități, iar verificările efectuate ulterior de Poliția Animalelor au dus la identificarea persoanei aflate la volanul autoturismului surprins în înregistrări.

Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine

Ancheta a stabilit că este vorba despre edilul unei comune din județul Suceava. După finalizarea verificărilor, polițiștii au concluzionat că gestul se încadrează în categoria abandonului de animale, faptă sancționată de legislația în vigoare.

În consecință, autoritățile au aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Potrivit prevederilor legale, persoana sancționată are posibilitatea de a achita, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv suma de 1.500 de lei.

Reprezentanții Poliției Animalelor subliniază că abandonarea unui animal pe domeniul public este interzisă, indiferent de circumstanțe sau de intențiile invocate ulterior de proprietar. Odată lăsat fără supraveghere într-un spațiu public, animalul este expus unor numeroase riscuri, printre care accidente rutiere, lipsa hranei și apei, agresiuni din partea altor animale sau chiar acte de cruzime din partea unor persoane.

Specialiștii în protecția animalelor atrag atenția că puii de câine sunt deosebit de vulnerabili în astfel de situații. Fără posibilitatea de a se hrăni singuri și fără protecția unei persoane care să îi îngrijească, șansele lor de supraviețuire pot scădea considerabil, mai ales dacă sunt abandonați în zone circulate sau izolate.

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