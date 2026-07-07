Acasă » Știri » Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine. Amenda primită e uriașă

Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine. Amenda primită e uriașă

De: Anca Chihaie 07/07/2026 | 09:02
Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine. Amenda primită e uriașă
Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un primar din județul Suceava a ajuns în atenția autorităților după ce a fost identificat într-un dosar privind abandonul unor animale, în urma analizării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Cazul a generat numeroase reacții în spațiul public și a readus în discuție responsabilitatea pe care o au deținătorii de animale, precum și sancțiunile prevăzute de legislația din România pentru astfel de fapte.

Totul a pornit după ce sistemele de supraveghere video instalate într-o localitate din județ au înregistrat momentul în care două exemplare canine de vârstă fragedă au fost lăsate pe marginea unui drum. Imaginile au fost analizate de autorități, iar verificările efectuate ulterior de Poliția Animalelor au dus la identificarea persoanei aflate la volanul autoturismului surprins în înregistrări.

Primar din Suceava, prins când abandona doi pui de câine

Ancheta a stabilit că este vorba despre edilul unei comune din județul Suceava. După finalizarea verificărilor, polițiștii au concluzionat că gestul se încadrează în categoria abandonului de animale, faptă sancționată de legislația în vigoare.

În consecință, autoritățile au aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Potrivit prevederilor legale, persoana sancționată are posibilitatea de a achita, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv suma de 1.500 de lei.

Reprezentanții Poliției Animalelor subliniază că abandonarea unui animal pe domeniul public este interzisă, indiferent de circumstanțe sau de intențiile invocate ulterior de proprietar. Odată lăsat fără supraveghere într-un spațiu public, animalul este expus unor numeroase riscuri, printre care accidente rutiere, lipsa hranei și apei, agresiuni din partea altor animale sau chiar acte de cruzime din partea unor persoane.

Specialiștii în protecția animalelor atrag atenția că puii de câine sunt deosebit de vulnerabili în astfel de situații. Fără posibilitatea de a se hrăni singuri și fără protecția unei persoane care să îi îngrijească, șansele lor de supraviețuire pot scădea considerabil, mai ales dacă sunt abandonați în zone circulate sau izolate.

CITEŞTE ŞI: Amenzi usturătoare pentru șoferii fără rovinietă. Cum ajung sancțiunile direct la domiciliu

Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei
Știri
Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Știri
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării....
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
Click.ro
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Top 10 cele mai vândute SUV-uri noi în iunie 2026 în România. Ce modele preferă românii?
Promotor.ro
Top 10 cele mai vândute SUV-uri noi în iunie 2026 în România. Ce modele preferă...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei
Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe ...
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic
Zodiile pentru care se aliniază planetele. Vin bani, șanse și vești bune
Zodiile pentru care se aliniază planetele. Vin bani, șanse și vești bune
Laurette a fost externată din spital! Cum se simte acum și ce vești a primit de la medic: „Sunt ...
Laurette a fost externată din spital! Cum se simte acum și ce vești a primit de la medic: „Sunt optimistă”
Neymar și-a anunțat retragerea de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială. Declarații ...
Neymar și-a anunțat retragerea de la naționala Braziliei după eliminarea de la Cupa Mondială. Declarații în lacrimi
Vezi toate știrile