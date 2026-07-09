Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară

Apar noi detalii despre ultimele ore din viața lui Gabriel Mureșan. Triplul campion cu CFR Cluj a murit înecat la doar 44 de ani. A sărit în lac după ce ar fi făcut o ședință de saună.

Gabi Mureșan s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce a intrat să se scalde într-un lac din zona Apold, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui.

Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să intre în lac

La fața locului au ajuns militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara și un echipaj SMURD. După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00, iar după mai multe minute în care i s-au aplicat manevrele de resuscitare a fost transportat la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, Mureșan a fost declarat decedat.

Potrivit apropiaților, înainte să intre în lac, fostul internațional ar fi făcut o sesiune de saună. La scurt timp i s-a făcut rău, apoi a dispărut – cel mai probabil ar fi suferit un infarct – după ce a intrat în apa rece a lacului. Ștefan Gadola, acționar la clubul din Gruia și apropiat al lui Mureșan, a mărturisit că acesta avea obiceiul de a face saună și de a se răcori în lac după aceea.

„Familia l-a căutat şi nu l-a găsit. L-a căutat pe camere şi au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună şi probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un şoc termic, nu ştiu încă mai multe amănunte. Atâta ştiu. Familia a alertat SMURD-ul şi l-au găsit… Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reuşit să-l aducă la viaţă. E şocant! Ştiţi cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic şi de solid, avea o constituţie fantastică. Mi-au spus colegii… Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E şocat şi el, au fost colegi mult timp, aşa cum sunt toţi”, a declarat Ștefan Gadola, pentru GSP.ro.

Palmaresul impresionant al lui Gabi Mureșan cuprinde 9 trofee naționale. Cele mai mari reușite le-a obținut la CFR Cluj unde a câștigat 3 campionate, 3 Cupe și două Supercupe, plus o a treia Supercupă în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș. În 2017, Mureșan s-a retras din sport și a urmat o carieră în politică. S-a întors în Apold, comuna sa natală, situată la 15 kilometri de Sighișoara, unde a devenit primar și se afla la al doilea mandat.

De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani! Doliu în fotbalul românesc