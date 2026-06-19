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Cum arată soacra lui Tzancă Uraganu. Alina Marymar și mama ei seamănă ca două picături de apă!

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 11:53
Cum arată soacra lui Tzancă Uraganu. Alina Marymar și mama ei seamănă ca două picături de apă!
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Tzancă Uraganu și Alina Marymar trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. Mama iubitei lui arată senzațional, iar Alina se mândrește cu ea. Seamănă perfect și de curând a filmat-o într-o ipostază cum rar a fost văzută. Mai mult decât atât, a scris un mesaj impresionant.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună o fetiță. Deși relația lor a fost una controversată, mai ales că manelistul este alături și de Lambada, prima lui iubire, dar Alina nu este deranjată de acest lucru. Cei doi se înțeleg de minune, dar au o relație specială și cu mama iubitei lui. Aceasta se mândrește cu cea care i-a dat viață și a filmat-o într-o ipostază impresionantă. În plus, a scris un mesaj uluitor pe rețelele de socializare.

Cum arată soacra lui Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști din România. El este împreună cu Alina Marymar, dar este foarte apropiat și de prima lui iubire, Lambada. Partenera lui nu este deranjată de asta. De curând, a postat în mediul online o imagine deosebită cu mama ei. Aceasta se mândrește cu ea și a filmat-o în timp ce dansa. Cele două seamănă la perfecție și în ciuda vârstei de 51 de ani are un corp de invidiat.

Geta, căci așa o cheamă, se distrează de minune. Aceasta a optat pentru o rochie mulată, cu un decolteu generos. Alina a profitat de ocazie și a fotografiat-o pe mama sa. Bruneta a precizat faptul că nu are nicio intervenție, iar mesajul publicat scoate în evidență iubirea pe care i-o poartă, dar mai ales mândria pe care o are cu așa o mamă.

Așa arată mama mea la 51 de ani fără nicio intervenție. Ce să mai ziccc, a scris Alina Marymar pe Instagram.

Cum arată soacra lui Tzancă Uraganu/ sursa foto: social media
Cum arată soacra lui Tzancă Uraganu/ sursa foto: social media

Mesajul postat de Alina Marymar de aniversarea mamei sale

Nu este singura dată când Alina se mândrește cu mama ei. Pe data de 24 martie a fost ziua Getei, iar fiica ei i-a transmis un mesaj emoționant.

La mulți ani, mămica mea bună! Să fii sănătoasă și fericită toată viața alături de noi! Te iubim mult, mama noastră frumoasă, a fost mesajul publicat de aniversarea mamei sale.

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