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Marymar s-a pus serios pe treabă pentru Tzancă! Cum l-a impresionat la miezul nopții

De: Emanuela Cristescu 10/06/2026 | 11:15
Marymar s-a pus serios pe treabă pentru Tzancă! Cum l-a impresionat la miezul nopții. Sursa foto Social media
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Alina Marymar s-a pus serios pe treabă pentru a-l impresiona pe Tzancă Uraganu (35 de ani)! Sexy bruneta manelistului a demonstrat că este o iubită extrem de grijulie și gata să îi satisfacă absolut toate poftele la orice oră.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar trăiesc o poveste de dragoste de-a dreptul pasională de ani buni. Deși gurile rele au crezut, inițial, că totul va fi doar o simplă aventură, timpul a demonstrat că cei doi sunt mai uniți ca niciodată, mai ales de când au devenit părinții unei fetițe minunate, pe nume Anastasia.

Marymar s-a pus serios pe treabă

Dacă manelistul o răsfață la maximum cu cadouri scumpe, focoasa brunetă știe exact cum să-și țină bărbatul aproape. Recent, Tzancă a avut o poftă de-a dreptul neșteptată, iar Marymar s-a conformat imediat și i-a pregătit un desert tradițional, adorat de toți românii în copilărie. Aceasta s-a pozat la cratiță și a postat totul pe internet.

„Orez cu lapte. Cam astea sunt poftele domnului Tzancă în această seară”, a scris Alina Marymar, pe Instagram.

Marymar s-a pus serios pe treabă pentru Tzancă! Cum l-a impresionat la miezul nopții
Marymar s-a pus serios pe treabă pentru Tzancă! Cum l-a impresionat la miezul nopții. Sursa foto Social media

Și Tzancă o răsfață pe măsură

Această surpriză dulce vine la doar câteva zile după ce Alina Marymar și-a sărbătorit cu mare fast ziua de naștere! Bruneta a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani, iar Tzancă Uraganu nu s-a uitat la bani. Pe lângă faptul că i-a organizat o petrecere de lux, ca în filme, manelistul i-a transmis și un mesaj plin de iubire.

„La mulți ani, frumusețea României!! MARYMAR!! Să ne trăiască fetița, minunea noastră, să fii sănătoasă și fericită alături de noi!!!!!“, a scris Tzancă Uraganu.

La marea petrecere, focoasa brunetă a fost în centrul atenției și a arătat ca o adevărată păpușă exotică! Iubita manelistului a purtat o rochie roz cu un decolteu accentuat, completată de un halat în aceeași nuanță, accesorizat cu puf la mâneci. Formele ei extrem de apetisante au pus pe jar imaginația tuturor invitaților.

Asta nu a fost tot! Marymar a vrut ca totul să fie perfect și le-a cerut prietenelor ei să vină îmbrăcate în roz. Nici locația nu a scăpat de fanteziile sărbătoritei! Restaurantul a fost decorat în roz, exact ca în universul Barbie. Tzancă a decartat sume uriașe pentru ca totul să arate ca în filme pentru „frumusețea României”!

VEZI ȘI: Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
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