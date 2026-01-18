Acasă » Exclusiv » A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sperie, mi se pare josnic”

A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sparie, mi se pare josnic"

18/01/2026
A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: Ditamai balaurul să se sperie, mi se pare josnic

Se pare că scandalul dintre Pescobar și Lucian Florea este departe de a se încheia. Pe zi ce trece apar noi detalii și replici, care schimbă cursul poveștii. De data aceasta, am aflat care este adevăratul măr al discordiei. Se pare că totul a pornit de la o burgerie din Constanța, care a fost promovată de Paul Nicolau, ceea ce l-ar fi deranjat pe patronul Fryday. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, patronul localului de la malul mării povestește întreaga situație și îl „articulează” pe Lucian Florea. 

Noi informații ies la iveală, după ce Pescobar a fost prezent la emisiunea CANCAN EXCLUSIV și a vorbit despre scandalul cu Lucian Florea. (VEZI AICI DETALII).

Lucian Florea, patronul Fryday. sursă – social media

Cosmin Zica, patronul unei burgerii din Constanța sare în apărarea lui Pescobar și dă de pământ cu Lucian Florea.

„Ditamai balaurul se sperie, mi se pare josnic”

Replicile tăioase

Suntem trei băieți care și-au asumat un risc și au încercat să deschidă un business în HORECA. A fost un pariu foarte mare pentru noi, deoarece nicunul nu avea experienta in domeniu, dar am plecat la plini de entuziasm și poate și puțină inconștiență caracteristică vârstei, deoarece avem sub 30 de ani toți. Neavând niciun fel de experiență în acest domeniu, fiind o aventură pentru noi, ne-am gândit că la început ne-ar ajuta foarte mult dacă am putea să promovăm această afacere prin intermediul unor persoane care au notorietate și așa am ajuns la Pescobar. El a venit, ne-am și mirat, sincer să zic, nu ne așteptam să accept, dar a acceptat până la urmă, jos pălăria pentru el, pentru faptul că ajută antreprenorii mici care încearcă și ei să facă ceva în zona asta de Horeca. Și apoi am aflat că acest lucru l-a supărat pe Lucian Florea. Mie îmi pare rău să aud chestia asta.

Unul dintre patronii burgeriei din Constanța, promovată de Pescobar, îl desființează pe Lucian Florea

Într-un fel mă simt măgulit să aflu că ditamai balaurul se sperie de o burgărie mică din Constanța. Înseamnă că poate știe el ceva, poate se teme că vom ajungem să ne batem la același nivel cu el. Cine știe… Dar mie mi se pare oricum foarte, foarte urât acest gest și faptul că poate și el a plecat de jos odată, poate și lui i-a fost greu, poate și el a fost ajutat de alții, iar acum când a ajuns sus la un anumit nivel, să uiți acum să încerci să pui bocancul pe gurmazul celui care vrea să se ridice, mi se pare foarte urât. Mi se pare chiar josnic. În fine, dacă el asta crede ca e ok și că așa ar trebui să procedeze, e problema lui. Eu il invit totuși să vină să ne guste burgerul și, eventual, să vină să ne guste reteta noastra speciala de SOS UGY, a declarat Cosmin Zica, patronul Smash Papi, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI – Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul" din online: „Sunt minciuni și aici își arată caracterul"

NU RATA – Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

