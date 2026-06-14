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Închirierea hainelor pare soluția perfectă pentru planetă. Experții avertizează însă că realitatea este mai complicată

De: Diana Cernea 14/06/2026 | 22:50
Închirierea hainelor pare soluția perfectă pentru planetă. Experții avertizează însă că realitatea este mai complicată
Închirierea hainelor vine și cu costuri ascunse, sursa-colaj CANCAN.RO
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Tot mai mulți oameni aleg să închirieze haine pentru nunți, vacanțe sau evenimente speciale, în loc să cumpere ținute noi pe care le vor purta o singură dată. Potrivit Associated Press, serviciile de închiriere vestimentară sunt promovate drept o alternativă ecologică la fast fashion, însă specialiștii spun că impactul real asupra mediului este mai complex decât pare la prima vedere.

Tot mai mulți consumatori renunță la cumpărături

Platformele de închiriere a hainelor funcționează pe bază de abonament și livrează direct clienților articole vestimentare variate, de la ținute de zi și haine de birou până la rochii elegante, genți și costume pentru ocazii speciale.

După utilizare, produsele sunt returnate și folosite de alți clienți.

Sasha Eck, utilizatoare fidelă a acestor servicii, spune că nu și-a mai cumpărat o ținută pentru un eveniment important din 2019.

Pe lângă accesul constant la haine moderne și în tendințe, ea consideră că este mult mai logic să închirieze o rochie decât să cheltuiască echivalentul unei chirii lunare pe o piesă vestimentară purtată o singură dată.

Un sondaj realizat de platforma ThredUp arată că 87% dintre invitații la nunți au cumpărat cel puțin o ținută pe care au purtat-o o singură dată.

Avantajele există, dar și costurile ascunse

La prima vedere, închirierea hainelor pare o soluție sustenabilă. O singură piesă vestimentară poate fi utilizată de mai multe persoane, reducând astfel nevoia de producție suplimentară.

Kate Fletcher, profesoară de sustenabilitate și sisteme de modă la Manchester Metropolitan University, explică faptul că ideea este atractivă tocmai pentru că maximizează utilizarea unei haine.

Totuși, beneficiile ecologice pot fi diminuate de alte procese implicate în acest model de afaceri.

Transporturile repetate, retururile și curățarea profesională a articolelor generează emisii suplimentare și consum de resurse.

Transportul și curățarea au un impact important

Consultantul în sustenabilitate Aja Barber atrage atenția că mulți consumatori nu iau în calcul întregul lanț logistic din spatele unei închirieri.

„Când te gândești la închirierea hainelor, nu te gândești la ambalajele folosite de fiecare dată. Nu te gândești la amprenta de carbon a transportului și nici la impactul proceselor de curățare chimică”, explică aceasta.

Experții subliniază că fiecare comandă presupune două transporturi: unul pentru livrare și altul pentru retur.

Mai mult, opțiunile de livrare rapidă reduc eficiența logistică, deoarece firmele de curierat au mai puțin timp pentru a grupa comenzile și a optimiza traseele.

Când poate fi o alegere inspirată

Specialiștii nu contestă faptul că serviciile de închiriere pot fi foarte utile în anumite situații.

Pentru evenimente precum nunți, gale sau ceremonii, unde o ținută elegantă este purtată o singură dată, închirierea poate reduce considerabil consumul inutil.

Kate Fletcher amintește că înainte de apariția aplicațiilor moderne existau sisteme locale de închiriere pentru costume și rochii de gală, unde clienții mergeau direct în magazin pentru probă și returnare. Aceste modele aveau un impact ecologic mult mai redus decât serviciile actuale bazate pe livrări repetate.

Moda sustenabilă nu înseamnă doar închiriere

Johanna Amaya, profesor de management al lanțurilor de aprovizionare la Universitatea Pennsylvania State, consideră că utilizatorii pot reduce impactul asupra mediului evitând livrările urgente și alegând puncte de ridicare comune în locul livrării la domiciliu.

În același timp, experții spun că soluțiile cele mai eficiente rămân adesea cele mai simple: purtarea repetată a hainelor, repararea lor, schimbul între prieteni, cumpărarea de articole second-hand sau donarea celor pe care nu le mai folosim.

Kate Fletcher consideră că adevărata schimbare trebuie să vină din modul în care privim moda.

„Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne raportăm la modă ca la o experiență de viață și nu doar ca la ceva ce trebuie cumpărat. Industria ne-a făcut să credem că shoppingul este singura modalitate de a interacționa cu moda, însă această mentalitate nu poate duce decât la un impact climatic tot mai mare”, concluzionează specialista.

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