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Noua plăcere interzisă a Generației Z. Tinerii renunță la alcool, dar devin dependenți de cofeină

De: Diana Cernea 19/06/2026 | 22:50
Noua plăcere interzisă a Generației Z. Tinerii renunță la alcool, dar devin dependenți de cofeină
Noul drog al Generației Z, sursa-colaj CANCAN.RO
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De la latte-urile cu matcha și băuturile energizante promovate ca produse de wellness până la pliculețele cu cofeină și petrecerile cu cafea în loc de alcool, cofeina pare să fi devenit substanța preferată a Generației Z. Potrivit unui reportaj publicat de revista Dazed, interesul tot mai mare al tinerilor pentru un stil de viață fără alcool a provocat o adevărată explozie a produselor pe bază de cofeină.

De la cafeaua clasică la pliculețe cu cofeină și energizante „sănătoase”

Cofeina este de mult timp cea mai consumată substanță psihoactivă din lume, însă în ultimii ani industria a găsit noi modalități de a o transforma într-un produs atractiv pentru tineri. Pe lângă cafeaua tradițională, tot mai populare au devenit băuturile energizante promovate ca alternative sănătoase, dar și pliculețele cu cofeină care se plasează între buză și gingie, asemănător produselor cu nicotină. Există inclusiv variante sub formă de pudră sau plasturi aplicați pe piele.

În Statele Unite, utilizarea acestor pliculețe a crescut atât de mult încât unele școli au decis să le interzică. Deși fenomenul este mai puțin răspândit în Marea Britanie, rețelele sociale sunt deja pline de reclame și colaborări cu influenceri care promovează astfel de produse în variante diferite, cum ar fi cele cu aromă de mango, cafea sau lemn-dulce.

Criticii susțin că multe dintre aceste produse sunt ambalate și promovate într-un mod care atrage adolescenții, fiind prezentate drept adjuvante pentru concentrare, productivitate și performanță fizică.

Tinerii beau mai puțin alcool, dar îl înlocuiesc cu cafea

Un alt motiv al ascensiunii cofeinei este tendința tot mai vizibilă a Generației Z de a reduce consumul de alcool sau chiar de a renunța complet la el. Harley Young, o tânără de 28 de ani din Manchester, a devenit abstinentă în 2023 după ce a realizat că anxietatea de după consumul de alcool îi afecta sănătatea mintală.

„Când am renunțat la băutură, am început să mă bazez mult mai mult pe cofeină pentru a simți acel mic impuls de energie. Practic, am înlocuit berea cu o cafea”, spune ea.

O experiență similară a avut și Megan Warren, care a redus treptat consumul de alcool după terminarea facultății.

„Fără cafea mă simt ca un Tamagotchi pe punctul de a muri”, glumește ea. În prezent consumă între șapte și opt cafele pe zi și recunoaște că apelează uneori și la băuturi energizante atunci când participă la festivaluri sau evenimente.

„Coffee rave”, noul fenomen care cucerește Generația Z

Popularitatea cofeinei a dat naștere și unui nou tip de petrecere: „coffee rave”. Conceptul a apărut inițial în Statele Unite, Emiratele Arabe Unite și India, înainte de a deveni viral pe rețelele sociale și de a ajunge în Europa.

La aceste evenimente, participanții dansează pe muzică electronică în timpul zilei, consumând cafea în loc de alcool. Fenomenul s-a potrivit perfect cu cultura wellness și cu stilul de viață promovat de mulți tineri preocupați de sănătate. Potrivit organizatorilor unor astfel de evenimente din Londra, aproximativ jumătate dintre participanți sunt membri ai Generației Z.

Aditi Devali, o tânără de 20 de ani care a participat recent la o petrecere de acest tip, spune că experiența i s-a potrivit perfect.

„Nu îmi place alcoolul și prefer cafeaua. Toată lumea se distra, dansa și socializa. În plus, a doua zi te simți bine și nu suferi de mahmureală”, explică ea.

Este cofeina cu adevărat inofensivă?

Comparativ cu alte substanțe, cofeina este considerată relativ sigură. Totuși, specialiștii avertizează că excesul poate deveni problematic, mai ales atunci când sunt combinate mai multe produse care conțin cofeină.

Dr. Suzi Gage, lector la Universitatea din Liverpool, recomandă prudență persoanelor cu afecțiuni cardiace și celor care consumă simultan cafea, pastile cu cofeină și alte produse similare.

„Dacă bei cafea, iei suplimente cu cofeină și folosești și pliculețe cu cofeină, riscurile cresc”, avertizează ea.

Cu toate acestea, pentru majoritatea oamenilor, pericolele sunt reduse. Simptomele neplăcute care apar în cazul unui consum exagerat îi determină, de regulă, pe utilizatori să se oprească înainte de a ajunge la probleme grave.

Într-o lume în care tinerii încearcă să fie permanent productivi, energici și conectați, cofeina pare să fi devenit noua formă acceptată de dependență. Iar în cazul multor membri ai Generației Z este vorba despre dorința de a se simți puțin mai treji într-o societate care îi vrea mereu în mișcare.

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