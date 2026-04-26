Ce nu mai au voie să facă tinerii: lucrurile considerate „cringe” în 2026

Tot mai mulți tineri din generația Z trăiesc cu o anxietate constantă legată de tot ceea ce este „cringe”, adică acele momente stânjenitoare sau comportamente considerate jenante. Lista lucrurilor de evitat devine tot mai lungă și mai greu de anticipat, relatează Yahoo News.

O generație obsedată de „cringe”

Unul dintre avantajele înaintării în vârstă este că nu mai trebuie să-ți faci griji dacă ești „cool”. Însă, pentru mulți tineri din Generația Z presiunea socială funcționează fix invers.

Potrivit proiectului „Generation Cringe” realizat de Yahoo, teama de a părea stânjenitor a devenit o adevărată povară psihologică. Mulți tineri evită să-și exprime emoțiile, să vorbească deschis despre pasiunile lor sau chiar să invite pe cineva în oraș, de teamă să nu încalce un cod social invizibil.

Lucrurile considerate „cringe” în 2026

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, mai mulți tineri au fost rugați să își facă propriile liste cu lucruri pe care le consideră penibile. Răspunsurile au venit rapid și au conturat un portret interesant al unei generații extrem de conștiente de sine, dar și foarte precaută.

Printre lucrurile considerate „cringe” se regăsesc LinkedIn, folosirea excesivă a rețelelor sociale, scuzele lungi trimise prin mesaje, utilizarea TikTok ca principală sursă de știri, filmarea constantă în public, vocea „de influencer”, dar și apelativul „chat” pentru ChatGPT.

De asemenea, sunt criticate „thirst traps” (ispitele) masculine, podcast-urile realizate de bărbați, cultura „hustle” și „crypto bros”, vapatul, fumatul, participarea la reality show-uri pentru faimă, lipsa manierelor sau comportamentul nepoliticos, dar și detalii aparent banale precum purtarea unor anumite haine sau combinații vestimentare.

Lista continuă cu criticarea oamenilor pe la spate, folosirea excesivă a emoji-urilor, anumite preferințe muzicale, reality show-urile, dar și tendința unor persoane de a-și construi identitatea în jurul relațiilor sau statutului social.

Paradoxul Generației Z

Un aspect interesant este că, deși Gen Z respinge „cringe-ul”, unii tineri consideră chiar și termenul „cringe” ca fiind cringe.

În același timp, există un grad de conștientizare că evitarea constantă a stânjenelii poate deveni o problemă în sine. Unii participanți la acest proiect au menționat că este penibil „să nu îți permiți niciodată să fii ciudat sau imperfect”.

O generație care pendulează între autenticitate și frică

Per ansamblu, aceste liste reflectă o generație captivă între dorința de autenticitate și teama de judecată.

Gen Z pare să fie extrem de atentă la norme sociale, dar și conștientă de absurditatea lor. Însă această hiper-vigilență poate transforma viața socială într-un teren minat, unde orice gest riscă să fie etichetat ca fiind „cringe”.

