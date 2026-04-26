Acasă » Știri » Ce nu mai au voie să facă tinerii: lucrurile considerate „cringe” în 2026

Ce nu mai au voie să facă tinerii: lucrurile considerate „cringe” în 2026

De: Diana Cernea 26/04/2026 | 07:10
Ce nu mai au voie să facă tinerii: lucrurile considerate „cringe” în 2026
Tot mai mulți tineri din generația Z trăiesc cu o anxietate constantă legată de tot ceea ce este „cringe”, adică acele momente stânjenitoare sau comportamente considerate jenante. Lista lucrurilor de evitat devine tot mai lungă și mai greu de anticipat, relatează Yahoo News.

O generație obsedată de „cringe”

Unul dintre avantajele înaintării în vârstă este că nu mai trebuie să-ți faci griji dacă ești „cool”. Însă, pentru mulți tineri din Generația Z presiunea socială funcționează fix invers.

Potrivit proiectului „Generation Cringe” realizat de Yahoo, teama de a părea stânjenitor a devenit o adevărată povară psihologică. Mulți tineri evită să-și exprime emoțiile, să vorbească deschis despre pasiunile lor sau chiar să invite pe cineva în oraș, de teamă să nu încalce un cod social invizibil.

Lucrurile considerate „cringe” în 2026

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, mai mulți tineri au fost rugați să își facă propriile liste cu lucruri pe care le consideră penibile. Răspunsurile au venit rapid și au conturat un portret interesant al unei generații extrem de conștiente de sine, dar și foarte precaută.

Printre lucrurile considerate „cringe” se regăsesc LinkedIn, folosirea excesivă a rețelelor sociale, scuzele lungi trimise prin mesaje, utilizarea TikTok ca principală sursă de știri, filmarea constantă în public, vocea „de influencer”, dar și apelativul „chat” pentru ChatGPT.

De asemenea, sunt criticate „thirst traps” (ispitele) masculine, podcast-urile realizate de bărbați, cultura „hustle” și „crypto bros”, vapatul, fumatul, participarea la reality show-uri pentru faimă, lipsa manierelor sau comportamentul nepoliticos, dar și detalii aparent banale precum purtarea unor anumite haine sau combinații vestimentare.

Lista continuă cu criticarea oamenilor pe la spate, folosirea excesivă a emoji-urilor, anumite preferințe muzicale, reality show-urile, dar și tendința unor persoane de a-și construi identitatea în jurul relațiilor sau statutului social.

Paradoxul Generației Z

Un aspect interesant este că, deși Gen Z respinge „cringe-ul”, unii tineri consideră chiar și termenul „cringe” ca fiind cringe.

În același timp, există un grad de conștientizare că evitarea constantă a stânjenelii poate deveni o problemă în sine. Unii participanți la acest proiect au menționat că este penibil „să nu îți permiți niciodată să fii ciudat sau imperfect”.

O generație care pendulează între autenticitate și frică

Per ansamblu, aceste liste reflectă o generație captivă între dorința de autenticitate și teama de judecată.

Gen Z pare să fie extrem de atentă la norme sociale, dar și conștientă de absurditatea lor. Însă această hiper-vigilență poate transforma viața socială într-un teren minat, unde orice gest riscă să fie etichetat ca fiind „cringe”.

CITEȘTE ȘI:  De ce este atât de obsedată lumea de generația Z?

De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made in China”

Iți recomandăm
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Știri
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție
Știri
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a lansat un brand de energizante, deși tatăl său a interzis aceste băuturi
Adevarul
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a...
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
go4it.ro
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
Gandul.ro
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai...
ULTIMA ORĂ
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Îți mai amintești de t-Short? Ce s-a întâmplat cu solista Carmen Ionescu după anii de glorie
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, ...
Prințul Harry, mesaj neașteptat: ce spune despre rolul său în Familia Regală. Palatul Buckingham, nici o reacție
Horoscop rune azi, 26 aprilie 2026. Isa schimbă regulile astăzi pentru nativii Taur: orice miști îngheață ...
Horoscop rune azi, 26 aprilie 2026. Isa schimbă regulile astăzi pentru nativii Taur: orice miști îngheață dar orice gândești în liniște devine aur mâine
Delia, Andreea Bănică și Bianca Drăgușanu au făcut valuri pe litoral. Top 20 dive care au luat ...
Delia, Andreea Bănică și Bianca Drăgușanu au făcut valuri pe litoral. Top 20 dive care au luat adrenalina în piept și au turat motoarele skijet-urilor
Expediție de 40.000$ terminată tragic: din vânător a ajuns vânat. Cum s-a întâmplat moartea unui ...
Expediție de 40.000$ terminată tragic: din vânător a ajuns vânat. Cum s-a întâmplat moartea unui milionar excentric aflat la vânătoare de antilope
Horoscop chinezesc azi, 26 aprilie 2026. Luni vine cu șefi și situații infernale și nativii Cal au ...
Horoscop chinezesc azi, 26 aprilie 2026. Luni vine cu șefi și situații infernale și nativii Cal au astăzi o singură misiune: să se încarce până la refuz
Vezi toate știrile