O știe o țară întreagă din relația pe care a avut-o cu Lino Golden, însă în ultimii ani, Delia Salchievici și-a construit o imagine și într-un domeniu complet diferit. Blondina s-a reinventat ca cititoare în tarot, activitate pe care o promovează intens pe rețelele sociale și pentru care are și tarife clar stabilite. Postează des mesajele în care este lăudată pentru „abilitățile” ei, dar realitatea e că nu toată lumea care apelează la serviciile ei e mulțumită. Ba dimpotrivă! Unii au rămas cu banii luați și cu…seen! O clientă de-ale Deliei a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a povestit cum a luat o țeapă de toată frumusețea de la fosta concurentă de la Desafio.

Delia Salchievici este cunoscută odată cu relația pe care a avut-o cu artistul Lino Golden. Cei doi au participat împreună la reality show-ul Power Couple, iar povestea lor de dragoste părea desprinsă din filme. Au ajuns chiar și în fața ofițerului stării civile, însă mariajul nu a rezistat, iar cei doi au luat-o pe drumuri diferite.

După divorț, Delia și-a continuat parcursul în lumina reflectoarelor, participând chiar și la Desafio, emisunea de la Pro TV, în timp ce în paralel și-a dezvoltat abilitățile spirituale de a citi în cărți de tarot, serviciu pe care îl promovează pe social media.

Delia Salchievici i-a dat țeapă unei cliente

Pe Instagram, Delia publică frecvent conținut despre tarot, ba chiar mai mult, posta și mesajele de la clientele ei, care îi mulțumeau și îi confirmau prezicerile făcute de ea. Fosta soție a lui Lino Golden a și mărturisit la un moment dat tot pe același canal de socializare că așa s-a născut, e ceva ce a venit natural, nu a învățat nicăieri să citească cărțile, ci doar le-a simțit, de aceea are un mod unic de a le interpreta.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, tarifele practicate în prezent sunt de 350 de lei pentru interpetările prin mesaje și 450 de lei pentru variantele vocale sau apel video. Numai că, în ultime zile, mai multe persoane susțin că experiența lor nu a mai fost la fel de….predictibilă.

„Am plătit și nu mi-a mai răspuns”

Una dintre persoanele care susține că a fost păgubită este chiar o fostă clientă, Loredana, care a povestit pentru CANCAN.RO că nu este prima dată când apelează la serviciile oferite de Delia Salchievici. Ba chiar, spune ea, colaborările anterioare au decurs fără probleme. Femeia susține că a achitat suma solicitată prin Revolut, însă de data aceasta… răspunsul promis nu a mai venit.

Acum 2-3 ani, cam ceva de genul, am mai contactat-o. Avea prețul de 200 de lei. Ulterior și-a crescut prețul destul de mult și, ca să nu mai răspundă la telefon după ce ia banii, mi s-a părut ciudat. Au mai fost câteva persoane care au pățit asta. Am cunoscut-o toți, bănuiesc, prin Lino Golden, că citește în cărți. I-am plătit prin Revolut. Ea cere 350 de lei pe citit prin mesaje, iar pentru mesaje vocale sau video call 450 de lei. A fost ok până acum 2 sau 3 zile, când a fost furtună la București. Cred că acum două zile nu a mai răspuns deloc. Mai e și altcineva în situația mea. I-am zis să îmi dea numărul ei de WhatsApp și mi l-a dat pe Instagram. Eu, în mod normal, vorbeam cu ea pe Instagram. Sora mea i-a scris pe WhatsApp și nu i-a mai răspuns. Ea postează! Este activă! Chiar am văzut că a pus ceva cu un restaurant că se deschide. Dar faza cu banii și faptul că nu mai răspunde mi se pare… adică, na, totuși are o imagine și nu mă așteptam. Ea profită de treaba asta într-un mod urât. I-am trimis pe WhatsApp mesajul. Apare că îl primește, dar nu știu dacă l-a văzut, pentru că are setarea aceea să nu apară dacă mesajul este citit sau nu. De obicei îmi răspundea în 3-4 ore, dar am avut răbdare acum. Am zis că, na, totuși am plătit și poate nu face lucruri de genul ăsta. Dar când am văzut că au trecut zile și nu mai răspunde, am început să mă întreb ce s-a întâmplat. Nu am încercat să sun, pentru că ea vorbește doar prin mesaje. Asta și specifică dinainte: că doar prin mesaje. Dacă vrei video call sau să o suni, prețul este mai mare, a povestit Loredana pentru CANCAN.RO.

Râmâne de văzut dacă este vorba despre o întârziere temporară privind volumul mare de cereri sau despre alte situații care vor necesita explicații suplimentare din partea Deliei . Cert este că, pentru câteva cliente, cărțile încă nu au oferit răspunsurile așteptate.

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