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Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate ce vă spun!”

De: Anca Chihaie 08/07/2026 | 21:08
Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate ce vă spun!”
Mihaela Bilic
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Într-o perioadă în care foarte multe persoane încearcă să găsească soluții rapide pentru a avea o siluetă mai armonioasă înainte de concedii sau de sezonul estival, atenția se îndreaptă tot mai des și către modul în care hainele influențează imaginea de ansamblu. Dincolo de diete stricte și programe solicitante de antrenament, specialiștii în nutriție și stil de viață atrag atenția că aspectul fizic poate fi pus în valoare și prin alegeri vestimentare inspirate.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a readus în discuție un subiect care, deși pare simplu, este adesea trecut cu vederea. Potrivit acesteia, multe femei aleg să poarte haine mai mici decât măsura potrivită, în speranța că vor slăbi în viitorul apropiat. În realitate, această alegere poate avea efectul opus, deoarece piesele foarte strâmte evidențiază zonele pe care majoritatea încearcă să le ascundă și creează impresia unei siluete mai voluminoase.

Cum poți să pari mai suplă

Ideea promovată de nutriționist nu are legătură cu pierderea efectivă în greutate peste noapte, ci cu felul în care proporțiile corpului sunt evidențiate prin croiala hainelor. O garderobă adaptată dimensiunilor reale ale corpului poate crea instant impresia unei siluete mai echilibrate, fără eforturi suplimentare și fără schimbări radicale în alimentație.

Specialiștii în imagine susțin de mult timp că hainele prea strâmte nu avantajează aproape niciun tip de conformație. Materialele tensionate, bluzele foarte mulate sau pantalonii care comprimă talia pot accentua imperfecțiunile și pot modifica armonia întregii ținute. În schimb, articolele vestimentare cu o croială lejeră urmăresc linia corpului fără să o evidențieze excesiv, oferind un aspect mai elegant și mai natural.

„Vă invit să faceți această încercare: sigur aveți în dulap haine care au o măsură în plus, uitați de obsesia lui 38! Alegeți un tricou care nu e mulat, care nu se lipește de corp – ceea ce voi numiți colăcei de grăsime poate fi doar piele lipsită de tonus, care arată inestetic. Luați o rochie dreaptă în loc de una strânsă pe talie și renunțați câteva zile la blugii pe care abia îi închideți.

Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul «Parcă ai mai slăbit!». Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38! Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi, e așa bine să poți respira în voie!”, a spus medicul nutriționist.

Un alt aspect important este confortul. Atunci când hainele permit libertate de mișcare, postura devine mai relaxată, iar acest lucru contribuie la o prezență mai încrezătoare. O persoană care se simte bine în propriile haine transmite mai multă siguranță și poate părea chiar mai suplă decât cineva care poartă articole nepotrivite ca mărime.

În acest context, recomandarea este ca garderoba să fie alcătuită în funcție de măsurile actuale, nu de cele dorite. Rochiile cu linii simple, tricourile care nu se lipesc de corp, pantalonii comozi și sacourile bine croite pot contribui la obținerea unei imagini armonioase și moderne. Alegerea mărimii potrivite nu înseamnă renunțarea la obiectivul de a slăbi, ci acceptarea unei realități temporare și construirea unei imagini echilibrate până la atingerea rezultatului dorit.

Tot mai mulți specialiști promovează ideea că numărul înscris pe eticheta unei haine nu definește valoarea unei persoane. Diferențele dintre producători fac ca aceeași măsură să varieze considerabil de la un brand la altul, motiv pentru care accentul ar trebui pus pe felul în care hainele se așază pe corp și nu pe cifra trecută pe etichetă.

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