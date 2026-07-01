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Cum se depozitează corect brânza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 19:54
Cum se depozitează corect brânza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii
Mituri și greșeli despre brânză. Mihaela Bilic vorbește despre consum și depozitare / Sursa foto: Social media
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Într-o postare recentă, Mihaela Bilic a abordat câteva dintre cele mai răspândite concepții greșite despre brânzeturi și a explicat cum ar trebui consumate pentru a-și păstra calitățile. Nutriționista a vorbit și despre modul corect de păstrare a acestui aliment. Ea a oferit recomandări utile și a subliniat un aspect pe care mulți îl trec cu vederea.

Acest aliment poate fi inclus cu ușurință într-o mulțime de preparate, de la combinația clasică cu pâine și roșii, până la rețete cu cartofi, paste sau orez. Datorită versatilității sale, brânza își găsește locul în numeroase meniuri. Însă pentru a-i păstra gustul și proprietățile nutritive este important să fie aleasă cu atenție, depozitată în condiții adecvate și consumată în mod corespunzător.

Cum se depozitează corect brânza

Mihaela Bilic atrage atenția asupra unei greșeli pe care mulți o fac atunci când păstrează brânza în frigider. Potrivit nutriționistei, acest aliment nu ar trebui depozitat în pungi sau în folie de plastic, deoarece umezeala acumulată îi poate altera gustul, îi schimbă textura și favorizează apariția mucegaiului.

În schimb, aceasta recomandă folosirea hârtiei cerate, care permite brânzei să „respire” și contribuie la menținerea prospețimii pentru mai mult timp.

Specialista subliniază că și locul în care este așezată brânza în frigider are un rol important. Ea recomandă păstrarea acesteia în compartimentul destinat legumelor. Temperatura și nivelul de umiditate sunt mai potrivite pentru a preveni uscarea produsului și pentru a-i conserva calitățile.

Sursa foto: Pexels

Modul de consum al brânzeturilor

Mihaela Bilic spune că și felul în care este consumată brânza influențează gustul și textura acesteia. Potrivit nutriționistei, este recomandat ca produsul să fie scos din frigider cu puțin timp înainte de masă, astfel încât să ajungă la temperatura camerei și să își dezvolte pe deplin aroma.

De asemenea, specialista recomandă ca brânza să fie rasă chiar înainte de a fi consumată. Explicația este că, odată expusă la aer, suprafața brânzei începe să se oxideze. Procesul poate afecta atât gustul, cât și prospețimea produsului.

Mihaela Bilic explică și că, în cele mai multe cazuri, coaja brânzeturilor și a cașcavalului poate fi consumată fără probleme. Excepția o reprezintă sortimentele acoperite cu un strat de ceară, care trebuie îndepărtat înainte de consum.

În ceea ce privește brânzeturile cu mucegai nobil, specialiștii arată că tocmai crusta concentrează cea mai intensă aromă, motiv pentru care este considerată una dintre cele mai gustoase părți ale produsului.

„Și o ultima recomandare: atenție la cantitate! Într-un kilogram de brânză sunt concentrate proteinele și grăsimea din 6-7 l de lapte, plus multă sare. Porția corectă este de 30-50g pentru cașcaval și 80-100 g pentru telemea”, a mai precizat Mihaela Bilic.

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