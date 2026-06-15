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Delia Salchievici, adevărul despre apropierea de Ian! În ce relații au rămas cei doi după sărutul controversat de la Desafio: „Am tot fost sunată”

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 11:52
Delia Salchievici, adevărul despre apropierea de Ian! În ce relații au rămas cei doi după sărutul controversat de la Desafio: „Am tot fost sunată”
În ce relații au rămas Delia Salchievici și Ian după Desafio /Foto: Instagram
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Acum că apele s-au mai liniștit, Delia Salchievici a vorbit deschis despre sărutul controversat pe care l-a avut cu Ian, la Desafio. Blondina a recunoscut că tot ce s-a întâmplat a afectat-o destul de mult, chiar a adus-o aproape de o depresie. De asemenea, fosta soție a lui Lino Golden a spus în ce relații este cu trapperul acum. Situația lor s-a schimbat mult după încheierea filmărilor.

La Desafio, un moment ceva mai apropiat a avut loc între Delia Salchievici și Ian. Cei doi au împărtășit un sărut, iar gestul lor a fost intens analizat și chiar criticat. Ei bine, se pare că acest episod a afectat-o serios pe blondină. Aceasta a recunoscut că în urma sărutului comentariile negative au curs la adresa sa, iar valul de hate a fost destul de greu de gestionat și a adus-o la un pas de depresie.

„Inițial comentariile pe care le vedeam în legătură cu această situaţie aproape că m-au împins spre o semi-depresie. Oamenii aleg de cele mai multe ori să arate cu degetul spre persoana mai puţin cunoscută sau spre femeie. Clasic. Şi cumva eu am fost foarte judecată pentru ce s-a întâmplat”, a mărturisit Delia Salchievici.

Delia și Ian /Foto: Captură Pro TV

În ce relații au rămas Delia Salchievici și Ian după Desafio

De asemenea, pe lângă valul de hate ce a venit la adresa sa, Delia Salchievici a fost destul de deranjată și de comentariile negative pe care Ian le-a făcut la adresa sa. Astfel, blondina a decis să rupă orice legătură cu trapperul.

În prezent, cei doi nu își mai vorbesc, legăturile dintre ei au fost rupte imediat după încheierea filmărilor. Delia s-a arătat dezamăgită de atitudinea artistului și pare că nu mai vrea să mai audă de el. Aceasta a mărturisit că în timpul competiției a fost mai apropiată de el, căci era singurul pe care îl cunoștea de dinainte, cei doi având o prietenă comună.

„Nu, noi nu mai vorbim încă de atunci. Comentariile pe care el le-a făcut nu meritau să fie adresate către mine. Tocmai de asta eu am ales să nu mai am niciun fel de comunicare cu el. Am tot fost sunată după comentariile lui să vin cu un răspuns, însă consider că de cele mai multe ori tăcerea e cel mai bun răspuns.

Nu a existat o conexiune emoțională. Noi aveam o prietenă comună şi ne cunoscuserăm înainte. Vorbeam, aproape legam o relaţie de prietenie şi de asta el mi-a fost familiar acolo. L-am văzut ca pe un prieten acolo. Era una dintre persoanele pe care le cunoşteam dinainte şi, în momentul în care te duci într-un grup de persoane total noi, te ajută să ştii pe cineva”, a declarat Delia Salchievici, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

 

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