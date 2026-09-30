Directorul Turnului Eiffel a anunțat că renunță la funcție după ce angajatele au fost înlocuite cu bărbați în timpul vizitei unui grup religios

Directorul companiei care administrează Turnul Eiffel a anunțat că va renunța la funcție la sfârșitul anului, după controversa provocată de îndepărtarea unor angajate în timpul vizitei unui grup religios. Femeile au fost înlocuite la anumite posturi cu colegi bărbați, iar incidentul a provocat o grevă și închiderea temporară a celebrului monument din Paris.

Patrick Branco Ruivo, directorul Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), compania care administrează monumentul, și-a anunțat plecarea după opt ani la conducerea acesteia, potrivit Euronews.

Decizia vine la câteva săptămâni după controversa izbucnită în urma vizitei unui grup de aproximativ 100 de membri ai organizației hinduse BAPS la Turnul Eiffel, pe 5 septembrie.

Angajatele au fost îndepărtate de la posturi

În timpul vizitei, mai multe membre ale personalului au fost îndepărtate de la posturile lor și trimise în alte zone ale monumentului. În anumite cazuri, acestea au fost înlocuite de colegi bărbați. Măsura a fost luată pentru a răspunde solicitărilor delegației religioase privind limitarea interacțiunilor cu femeile.

Incidentul a provocat nemulțumirea angajaților, iar sindicatele au denunțat tratamentul aplicat personalului feminin. Două zile mai târziu, pe 7 septembrie, angajații au intrat în grevă, iar Turnul Eiffel a fost închis temporar vizitatorilor.

Conducerea SETE a comandat ulterior o investigație independentă pentru a stabili circumstanțele în care a fost luată decizia.

Ancheta a identificat mai multe probleme în modul în care sunt organizate vizitele protocolare și a concluzionat că acestea au dus la îndepărtarea unor angajate. Compania a calificat situația drept „inacceptabilă”.

Directorul Turnului Eiffel susține că nu el a dat ordinul

Patrick Branco Ruivo a respins însă acuzația că ar fi ordonat personal îndepărtarea angajatelor. El a susținut că nu a fost implicat în decizia operațională luată în timpul vizitei și a declarat că a aflat ulterior ce s-a întâmplat.

Ruivo și-a anunțat acum intenția de a părăsi conducerea SETE la sfârșitul anului. El se află în fruntea companiei din 2018.

Organizația BAPS a reacționat, la rândul său, la controversă și a prezentat scuze persoanelor care s-au simțit afectate de situație. Reprezentanții grupului au susținut însă că, din informațiile de care dispun, niciun angajat nu a fost împiedicat să intre în Turnul Eiffel.

BAPS, prescurtare de la Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, este o organizație religioasă hindusă internațională. Regulile sale tradiționale prevăd limitarea contactului fizic și a anumitor interacțiuni între călugării organizației și femei.

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