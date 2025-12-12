Acasă » Exclusiv » Secretul cel mai bine păzit. Ionuț Rusu și-a tras căciula strategic și a sperat că nimeni nu-l observă

De: Adrian Vâlceanu 12/12/2025 | 06:50
Ionuț Rusu, actorul care parodiază superb vedetele din România a fost surprins de CANCAN.RO în mall, unde pune la cale o investiție majoră. Ce-și ia? Un set nou de peruci? O trusă de farduri? Aflăm imediat. Dar înainte de a intra, Ionuț Rusu poartă o conversație la telefon. Cu cine? Nu știm exact. 

Dosar de actor. Ionuț Rusu, 33 de ani, absolvent de Babeș-Bolyai la Cluj și de UNATC I.L. Caragiale la București. Viral, haios, profesionist. Îl dă de gol nu doar tehnica impecabilă cu care joacă rolurile, ci și stilul metodic în care își termină țigara înainte să intre în mall.

Misiunea de azi? Un telefon nou, mai precis un iPhone 17 Max. E cât se poate de normal ca finalistul de la iUmor să-și permită ultimul model de iPhone. Lucrul la serialul ”Salariații” a fost cu siguranță profitabil. I-au ajuns banii chiar și de un implant de păr, operație foarte la modă în ultimul timp. La bărbați.

Totuși, Ionuț Rusu nu se mândrește cu asta. De altfel, care bărbat se laudă că și-a ascuns chelia sub o pădurice de fire transplantate de pe ceafă? Ionuț Rusu poartă o căciulă gri. O căciulă pe care scrie ”Amsterdam”, pentru că nu-i așa, ne distrage atenția de la implanturile de păr, ne face să ne gândim la coffee shopuri, distracție și multe locuri instagramabile. Nu mergem după fentă, Ionuț! În magazin, Ionuț Rusu se uită atent la telefoane. Probabil îi trec prin cap mii și mii de glume memorabile.

George Tănase, colegul lui de la America Express în 2023, dacă ar fi fost acolo, sigur i-ar fi spus: ”Ionuț, nu zic, telefonul e bun. Dar are Waze premium? Că știi că noi cu hărțile mai greu”. Pare că privirile lui Ionuț Rusu sunt atrase de un model de culoare portocalie. Poate e la promoție. S-ar asorta bine cu părul său blond-roșcat, mai ales că acum după implant e mult mai bogat, teoretic. Adică, dacă implantul a reușit.

Contul lui de Instagram, cu 247.000 de followeri, va fi mai dinamic acum că actorul are și o coamă cu care să se fălească. Actorul își aranjează căciula cu ”Amsterdam” și zâmbește ca un om care știe că face investiții bune. Nu în acțiuni, nu în imobiliare, ci în singurul lucru cu adevărat important pentru un creator de conținut: un telefon cu care să filmeze glume suficient de virale încât să rupă algoritmul pe Tik Tok.

CITEȘTE ȘI: Nebunie pe muntele Athos, după noaptea de beție! Povestea fabuloasă a celebrilor comedianți! Greu o vor scoate la capăt cu …nevestele!

NU RATA: Laura Giurcanu i-a dat ”planurile” peste cap unui cunoscut influencer, după ce s-a cuplat cu Aris la America Express: ”Am crezut că e fiartă pe mine!”

