Acasă » Exclusiv » Hollywood-ul s-a mutat la nunta lui Taylor Swift! Ce reguli stricte au fost impuse la evenimentul anului

Hollywood-ul s-a mutat la nunta lui Taylor Swift! Ce reguli stricte au fost impuse la evenimentul anului

De: Andrei Iovan 04/07/2026 | 12:50
Hollywood-ul s-a mutat la nunta lui Taylor Swift! Ce reguli stricte au fost impuse la evenimentul anului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce nu a fost doar un eveniment monden, ci un adevărat fenomen care a cuprins întregul New York! Încă de la primele ore ale dimineții, jurnaliști din întreaga lume s-au adunat în jurul Madison Square Garden încercând să afle cele mai bine păstrate secrete ale ceremoniei, în timp ce mii de fani au transformat străzile din Manhattan într-un adevărat festival. Peste 1000 de invitați au fost prezenți, iar vedetele și-au făcut apariția la nunta anului!

Zona din jurul Madison Square Garden a fost împânzită de SUV-uri negre cu geamuri fumurii, care au transportat invitații prin culoare acoperite cu corturi și perdele special montte pentru a-i feri de camerele de filmat.

SUV-uri negre au transportat invitații la Madison Square Garden
SUV-uri negre au transportat invitații la Madison Square Garden/ sursa: hepta

Lista invitaților de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce

Printre celebritățile trecute pe lista invitaților se numără Camila Cabello, Cara Delevingne, Charissa Thompson, Chris Jones, Dakota Johnson, Dylan O’Brien, Ellie Goulding, Emma Stone, Ethan Hawke, Fergie, George Stephanopoulos, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Julianne Moore, Lana Del Rey, Machine Gun Kelly, Mike Gesicki, Miranda Lambert, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Simone Biles, Sombr, Steven Spielberg, Stevie Nicks, Suki Waterhouse, The Chainsmokers, Tommy Hilfiger, Zoë Kravitz, dar și prezentatorul Graham Norton, invitat la nuntă după ce Taylor Swift i-a promis acest lucru în timpul unei apariții la emisiunea sa. De asemenea, au fost văzuți mai mulți colegi ai lui Travis Kelce din NFL, iar la petrecerea organizată cu o seară înainte au participat și apropiații cuplului, Lena Dunham și producătorul Jack Antonoff, unul dintre cei mai importanți colaboratori ai artistei.

Festivitățile au început încă de joi, cu o petrecere restrânsă la care au participat aproximativ 100 de persoane. În documentele depuse la autoritățile din New York, evenimentul figura simplu drept „pre-party”. Vineri a urmat ceremonia principală, unde aproape 1.000 de membri ai familiei, prieteni și celebrități au luat parte la ceea ce mulți au numit deja nunta secolului.

Susținătorii artistei au cântat piesele lui Taylor Swift în fața locației / sursa: hepta
Susținătorii artistei au cântat piesele lui Taylor Swift în fața locației / sursa: hepta

Ce reguli stricte au fost impuse la nunta anului

Invitații nu au plecat acasă cu mâna goală. Fiecare dintre ei a primit câte mărturie elegantă,o cutie din catifea bleumarin, personalizată cu inițialele mirilor. Ambalajul sofisticat, realizat într-un stil minimalist a fost pregătit special pentru eveniment oferindu-le invitaților o amintire de lux de la una dintre cele mai așteptate ceremonii ale anului. Pe de altă parte, măsuri extreme de siguranță au fost luate, invitații neavând voie să folosească telefoanele pe parcursul festivităților, dar și să semneze acorduri de confidențialitate, prin care s-au angajat să nu divulge detalii despre eveniment.

În ciuda măsurilor stricte de securitate, fanii lui Taylor Swift au rămas ore întregi în apropierea arenei. Îmbrăcați în tricouri și accesorii inspirate de Eras Tour, au cântat hiturile artistei și au strigat în repetate rânduri „We love you, Taylor!”, sperând că vedeta le poate auzi din interior.

Entuziasmul a fost atât de mare încât unii fani s-au urcat pe schelele clădirilor din apropiere pentru a încerca să surprindă măcar câteva secunde din sosirea invitaților. Întreaga desfășurare a avut loc pe o căldură sufocantă, temperaturile ajungând la aproximativ 37 de grade Celsius.

Poliția din New York a închis complet străzile din jurul Madison Square Garden atât pentru mașini, cât și pentru pietoni. Zona a fost împânzită de agenți ai NYPD, echipe private de securitate și filtre stricte de acces, transformând centrul Manhattanului într-o adevărată fortăreață.

Atmosfera creată în jurul evenimentului a fost comparată de presa internațională cu cea a unei nunți regale. De la mulțimile de fani și dispozitivul impresionant de securitate până la parada de vedete care au trecut pragul arenei, totul a confirmat că nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale ultimilor ani.

NU RATA – Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat

Taylor Swift și Travis Kelce s-ar căsători săptămâna aceasta. Detaliile care i-au dat de gol pe cei doi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, mucegai, groaznic”
Exclusiv
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, mucegai, groaznic”
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat
Exclusiv
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un…
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după ce a fost părăsită de peste 50% dintre senatori și deputați. Cum au devenit foștii „suveraniști” pro-europeni peste noapte
Gandul.ro
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul...
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport.ro
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția...
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au...
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
Prosport.ro
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după ce a fost părăsită de peste 50% dintre senatori și deputați. Cum au devenit foștii „suveraniști” pro-europeni peste noapte
Gandul.ro
S.O.S. salvați partidul SOS. Diana Șoșoacă e la un pas să-și piardă grupul parlamentar, după...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este ...
Interpol a identificat suspecta în cazul atentatului cu bombă din Monaco. Anastasiia Berezovska este dată în urmărire internațională
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Rică Răducanu trece prin clipe dificile. A fost internat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, ...
Vacanța de vis s-a transformat într-un sejur de coșmar pentru turiștii români: „Este mizerie, mucegai, groaznic”
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Lucian Viziru a dezvăluit cu ce datorii a rămas după moartea tatălui său: „Am fost supărat pe el”
Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde
Test de logică | Identificați 3 diferențe între acești doi brutari, în cel mul 51 de secunde
Singurele 2 zodii care primesc măriri de salariu în a doua jumătate a anului 2026, potrivit experților ...
Singurele 2 zodii care primesc măriri de salariu în a doua jumătate a anului 2026, potrivit experților în astrologie
Vezi toate știrile