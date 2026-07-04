Hollywood-ul s-a mutat la nunta lui Taylor Swift! Ce reguli stricte au fost impuse la evenimentul anului

Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce nu a fost doar un eveniment monden, ci un adevărat fenomen care a cuprins întregul New York! Încă de la primele ore ale dimineții, jurnaliști din întreaga lume s-au adunat în jurul Madison Square Garden încercând să afle cele mai bine păstrate secrete ale ceremoniei, în timp ce mii de fani au transformat străzile din Manhattan într-un adevărat festival. Peste 1000 de invitați au fost prezenți, iar vedetele și-au făcut apariția la nunta anului!

Zona din jurul Madison Square Garden a fost împânzită de SUV-uri negre cu geamuri fumurii, care au transportat invitații prin culoare acoperite cu corturi și perdele special montte pentru a-i feri de camerele de filmat.

Lista invitaților de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce

Printre celebritățile trecute pe lista invitaților se numără Camila Cabello, Cara Delevingne, Charissa Thompson, Chris Jones, Dakota Johnson, Dylan O’Brien, Ellie Goulding, Emma Stone, Ethan Hawke, Fergie, George Stephanopoulos, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Julianne Moore, Lana Del Rey, Machine Gun Kelly, Mike Gesicki, Miranda Lambert, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Simone Biles, Sombr, Steven Spielberg, Stevie Nicks, Suki Waterhouse, The Chainsmokers, Tommy Hilfiger, Zoë Kravitz, dar și prezentatorul Graham Norton, invitat la nuntă după ce Taylor Swift i-a promis acest lucru în timpul unei apariții la emisiunea sa. De asemenea, au fost văzuți mai mulți colegi ai lui Travis Kelce din NFL, iar la petrecerea organizată cu o seară înainte au participat și apropiații cuplului, Lena Dunham și producătorul Jack Antonoff, unul dintre cei mai importanți colaboratori ai artistei.

Festivitățile au început încă de joi, cu o petrecere restrânsă la care au participat aproximativ 100 de persoane. În documentele depuse la autoritățile din New York, evenimentul figura simplu drept „pre-party”. Vineri a urmat ceremonia principală, unde aproape 1.000 de membri ai familiei, prieteni și celebrități au luat parte la ceea ce mulți au numit deja nunta secolului.

Ce reguli stricte au fost impuse la nunta anului

Invitații nu au plecat acasă cu mâna goală. Fiecare dintre ei a primit câte mărturie elegantă,o cutie din catifea bleumarin, personalizată cu inițialele mirilor. Ambalajul sofisticat, realizat într-un stil minimalist a fost pregătit special pentru eveniment oferindu-le invitaților o amintire de lux de la una dintre cele mai așteptate ceremonii ale anului. Pe de altă parte, măsuri extreme de siguranță au fost luate, invitații neavând voie să folosească telefoanele pe parcursul festivităților, dar și să semneze acorduri de confidențialitate, prin care s-au angajat să nu divulge detalii despre eveniment.

În ciuda măsurilor stricte de securitate, fanii lui Taylor Swift au rămas ore întregi în apropierea arenei. Îmbrăcați în tricouri și accesorii inspirate de Eras Tour, au cântat hiturile artistei și au strigat în repetate rânduri „We love you, Taylor!”, sperând că vedeta le poate auzi din interior.

Entuziasmul a fost atât de mare încât unii fani s-au urcat pe schelele clădirilor din apropiere pentru a încerca să surprindă măcar câteva secunde din sosirea invitaților. Întreaga desfășurare a avut loc pe o căldură sufocantă, temperaturile ajungând la aproximativ 37 de grade Celsius.

Poliția din New York a închis complet străzile din jurul Madison Square Garden atât pentru mașini, cât și pentru pietoni. Zona a fost împânzită de agenți ai NYPD, echipe private de securitate și filtre stricte de acces, transformând centrul Manhattanului într-o adevărată fortăreață.

Atmosfera creată în jurul evenimentului a fost comparată de presa internațională cu cea a unei nunți regale. De la mulțimile de fani și dispozitivul impresionant de securitate până la parada de vedete care au trecut pragul arenei, totul a confirmat că nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale ultimilor ani.

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