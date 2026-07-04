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Daniel Băluță anunță un nou parc în Sectorul 4, care va purta numele lui Donald Trump: „Un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite”

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 12:41
Daniel Băluță anunță un nou parc în Sectorul 4, care va purta numele lui Donald Trump: „Un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite”
Foto: Facebook
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Primăria Sectorului 4 pregătește amenajarea unui nou parc tematic care va purta numele „Donald J. Trump”, investiția urmând să fie realizată în zona de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe Bulevardul Metalurgiei. Proiectul a fost prezentat public pe 4 iulie, dată care coincide cu Ziua Independenței Statelor Unite, și face parte din planurile administrației locale de dezvoltare a infrastructurii verzi și de diversificare a spațiilor de recreere din sudul Capitalei.

Viitorul parc este gândit ca un spațiu destinat familiilor și copiilor, în care zonele de relaxare vor fi completate de elemente tematice inspirate din istoria, cultura și realizările tehnologice ale Statelor Unite ale Americii. Conceptul propus de arhitecți include alei moderne, suprafețe generoase de spațiu verde, locuri de joacă, zone interactive și instalații cu rol educativ.

Cum va arăta noul parc din București

Potrivit imaginilor de prezentare făcute publice de administrația locală, noul parc va avea o identitate vizuală diferită față de celelalte amenajări din Sectorul 4. În proiect apar decoruri inspirate din explorarea spațiului, elemente dedicate programelor NASA, zone tematice inspirate din cinematografia americană, precum și spații multimedia destinate activităților recreative și educative.

Foto: Facebook

Noua investiție va completa actualul Parc Tudor Arghezi, unul dintre cele mai noi spații verzi din București, inaugurat în ultimii ani și devenit rapid un punct de atracție pentru locuitorii din sudul orașului. Extinderea urmărește creșterea suprafeței dedicate petrecerii timpului liber și amenajarea unor facilități moderne pentru toate categoriile de vârstă.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, numele „Donald J. Trump” a fost ales în urma unei consultări publice organizate online, la care au participat peste 116.000 de persoane. În urma aceluiași proces de vot, noul patinoar din zonă va purta numele fostului mare hocheist român Doru Tureanu.

„Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni.

Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4.

Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii.

Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere.

La mulți ani, America! Happy Independence Day, a scris Băluță.

Deocamdată, proiectul se află în faza de concept, iar administrația locală urmează să parcurgă etapele necesare pentru realizarea investiției. Printre acestea se numără elaborarea documentației tehnice, obținerea avizelor și stabilirea calendarului de execuție.

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