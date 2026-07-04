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Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 11:58
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Sursa foto: Freepik
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Administrația Națională de Meteorologie a emis, în cursul dimineții de sâmbătă, o avertizare nowcasting de Cod Galben pentru mai multe localități din sudul țării, în contextul unei instabilități atmosferice accentuate. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină de mici dimensiuni, existând riscul producerii unor efecte locale într-un interval scurt de timp.

Avertizarea este valabilă între orele 08:40 și 10:00 și vizează zone din județele Prahova și Dâmbovița, unde condițiile meteorologice pot deveni periculoase, în special pentru participanții la trafic și pentru persoanele aflate în aer liber.

Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România

Potrivit prognozei meteorologice, în intervalul menționat sunt așteptate ploi torențiale ce pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. În același timp, furtunile vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice și de rafale de vânt care pot atinge viteze cuprinse între 50 și 60 de kilometri pe oră. În anumite zone există posibilitatea producerii grindinei, cu diametrul estimat între unu și doi centimetri.

În județul Prahova, avertizarea este valabilă pentru mai multe localități, printre care Câmpina, Băicoi, Brazi, Filipeștii de Pădure, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi și Florești. În aceste zone sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică ce se pot produce într-un timp foarte scurt, cu intensificări bruște ale vântului și ploi abundente.

Meteorologii atrag atenția că, în cazul averselor torențiale, cantitățile importante de apă pot determina acumulări temporare pe carosabil și în zonele cu drenaj insuficient. Totodată, rafalele de vânt pot provoca ruperea unor crengi, desprinderea unor elemente de construcție sau dificultăți în desfășurarea traficului rutier.

Sub avertizare Cod Galben se află și numeroase localități din județul Dâmbovița. Printre acestea se numără municipiul Târgoviște și orașele Moreni, Pucioasa și Titu, alături de zeci de comune, inclusiv Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Tărtășești, Dărmănești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Niculești, Glodeni, Nucet, Ocnița, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Iedera, Ulmi, Produlești, Costeștii din Vale, Raciu, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Vișinești, Butimanu, Slobozia Moară, Vârfuri, Cornățelu și Bilciurești.

În toate aceste localități sunt prognozate fenomene specifice instabilității atmosferice accentuate, cu ploi de scurtă durată, dar de intensitate ridicată, însoțite de fulgere și tunete. În funcție de evoluția sistemelor noroase, manifestările severe pot apărea pe arii restrânse și pot avea un caracter temporar, însă suficient de intens pentru a produce probleme la nivel local.

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