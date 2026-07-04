Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor

Adelina Pestrițu revine în televiziune după o pauză de aproape un deceniu, odată cu implicarea într-un nou proiect pregătit de Pro TV. Vedeta face parte din echipa reality show-ului de dating „Burlacii: Foc în Paradis”, producție care va fi filmată în Turcia și care va ajunge pe micile ecrane în perioada următoare.

Pentru a fi prezentă pe întreaga durată a filmărilor, Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia alături de familia sa. Aceasta le-a oferit urmăritorilor de pe rețelele sociale un tur al apartamentului în care vor locui în lunile dedicate proiectului, dezvăluind un spațiu generos, modern și amenajat cu accent pe confort.

Cum arată locuința Adelinei Pestrițu din Turcia

Locuința impresionează încă de la prima vedere prin dimensiuni și compartimentare. Apartamentul dispune de două dormitoare principale, ambele beneficiind de ferestre ample și de o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor. Lumina naturală inundă încăperile, iar decorul este realizat într-un stil elegant, cu mobilier în nuanțe deschise și finisaje moderne.

Unul dintre cele mai apreciate spații este baia principală, care are dimensiuni generoase și este dotată cu toate facilitățile necesare pentru un sejur îndelungat. În apropiere se află și un dressing încăpător, destinat organizării garderobei, un detaliu important având în vedere ritmul alert al filmărilor și numeroasele apariții pe care vedeta le va avea în cadrul emisiunii.

Pe lângă cele două dormitoare, apartamentul include și o cameră mai mică, amenajată special pentru relaxare. Spațiul este destinat ședințelor de masaj și recuperării după zilele solicitante petrecute pe platourile de filmare, oferind un plus de confort familiei pe perioada șederii în Turcia.

Zona de zi este la rândul ei impresionantă. Locuința dispune de două livinguri spațioase, fiecare mobilat cu canapele mari și confortabile. Ambele încăperi beneficiază de ferestre generoase și de o priveliște deschisă, ceea ce creează o atmosferă luminoasă și aerisită. Spațiile sunt gândite atât pentru momentele de relaxare petrecute în familie, cât și pentru primirea invitaților.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.

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