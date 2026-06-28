Ce i s-a întâmplat unui român care traversează SUA cu rulota: “Mi-a fost frică”

Mădălin și Mădălina au dat naștere unei povești captivante despre curaj, călătorie și explorare. Cei doi au decis să renunțe la rutina zilnică pentru a explora lumea într-o autorulotă. Întreaga lor experiență este filmată și documentată pe rețelele de socializare, unde le arată urmăritorilor cele mai notabile momente.

Recent, cei doi au trecut printr-o experiență neplăcută. Deși au petrecut un an plin de realizări în America, aventura lor nu a fost lipsită de momente neprevăzute. În timp ce campau în Texas, într-o parcare special destinată, liniște nopții le-a fost tulburată brusc de focuri de armă trase foarte aproape de autorulota lor.

Momente de panică pentru Mădălin și Mădălina

Zgomotul gloanțelor i-a speriat și a provocat o panică uriașă, în special pentru Mădălina, care era efectiv amuțită de spaimă și de gânduri negre, neștiind dacă este vorba despre un atac armat sau dacă un localnic trage cu arma pe proprietate privată. Cei doi au pornit camera de filmat chiar în timp ce pe fundal se auzeau împușcăturile, iar imaginile încărcate pe social media au surprins perfect spaima prin care au trecut.

„Pentru prima dată ne-am simțit în pericol. Afară se aud niște împușcături, focuri de armă. Devin un pic speriat. Nu ni s-a mai întâmplat până acum să auzim focuri de armă. Nu știu dacă e cineva care se joacă cu arma și trage în aer sau…e o situație puțin ciudată.. Bine ați venit în Texas”, a spus Mădălin pe TikTok.

Întâmplarea s-a dovedit a fi o adevărată lecție de supraviețuire. I-a speriat și i-a făcut să fie mai precauți atunci când aleg locurile de campare. Legile din statul Texas sunt extrem de permisive în ceaa ce privește deținerea armelor de foc. Localnicii obișnuiesc adesea să folosească armele în viața de zi cu zi, realitate care i-a făcut pe Mădălin și Mădălina să se teamă pentru siguranța lor.

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