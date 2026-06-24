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Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: ”De ce să îmi fie rușine?”

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 17:02
Fiica lui Liviu Vârciu, nevoită să se angajeze. Prima zi de muncă i-a pus capac
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Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina Vârciu (23 de ani) s-a angajat în America! Sătulă până peste cap de toate bârfele și comentariile acide din mediul online, unde răutăcioșii o puneau la zid și strigau în gura mare că ar depinde în totalitate de portofelul celebrului ei tată, tânăra a dat marea lovitură!

Carmina s-a înscris într-un program dedicat tinerilor și a început o experiență de-a dreptul radicală tocmai în SUA. Fără mașini de lux la scară și fără privilegii de VIP, fiica artistului s-a angajat la o celebră ciocolaterie de peste ocean. Deși nu a dezvăluit încă ce funcție ocupă, un lucru este cert: tânăra trage tare pentru fiecare ban!

Fiica lui Liviu Vârziu s-a angajat

Recent, ea le-a arătat internauților cum arată viața ei de zi cu zi în State, unde merge pe jos zeci de minute sau așteaptă mijloacele de transport în comun ca să ajungă la muncă.

„Acum așteptăm autobuzul pentu că până acum am umblat ÎN FIECARE ZI 40 de minute acasă până la muncă și de la muncă până acasă pe jos. La 10 vine trolebuzul, care e foarte drăguți și e gratis”, a spus Carmina.

Fiica lui Liviu Vârciu i-a criticat pe toți cei care stau pe banii părinților și care comentează de ceilalți. Ea a spus că nu îi este rușine să muncească și că apreciază tinerii care se chinuie să își contruiască o carieră.

Fiica lui Liviu Vârciu, nevoită să se angajeze. Prima zi de muncă i-a pus capac
Fiica lui Liviu Vârciu, nevoită să se angajeze. Prima zi de muncă i-a pus capac

„De ce să îmi fie rușine, că asta este o experiență. Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați! Indiferent de ce post aveți, oriunde lucrați. Atâta timp cât vă câștigați banii cinstit și sunteți mucitori, sunteți de o mie de ori mai câștigați ca oamenii care stau pe banii altora sau pe banii părinților, cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Sunt mulți cărora le dau mami și tati bani și stau și comentează despre altul”, a mai spus ea.

Cum se înțelege, de fapt, cu tatăl său

Tânăra a povestit și despre relația ei cu Liviu Vârciu. Carmina a spus că are o legătură extrem de specială cu fostul prezentator TV, chiar dacă s-a despărțit de mama ei, Ami Teiceanu.

”Relația mea cu tatăl meu este foarte bună, am trecut peste toate greutățile, am reușit să trecem peste ele cu bine. Suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar de bine. Îl iubesc foarte mult și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce a făcut. Pentru surpriză, a fost extraordinar de frumoasă surpriza”, a mărturisit Carmina Vârciu.

VEZI ȘI: Carmina Vârciu, acuzată că nu își respectă tatăl și pe soția lui. De la ce a pornit totul

Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am răbdare!”

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