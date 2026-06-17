Acasă » Știri » De ce îți amintești discuții vechi la 2 noaptea. Explicația surprinzătoare oferită de specialiști

De ce îți amintești discuții vechi la 2 noaptea. Explicația surprinzătoare oferită de specialiști

De: Daniel Matei 17/06/2026 | 07:40
De ce îți amintești discuții vechi la 2 noaptea. Explicația surprinzătoare oferită de specialiști
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ți s-a întâmplat vreodată să te trezești în toiul nopții și să începi să retrăiești o conversație avută cu zile, luni sau chiar ani în urmă? Potrivit specialiștilor, acest fenomen este mai comun decât cred mulți oameni și are legătură cu modul în care funcționează creierul uman.

Specialiștii explică faptul că, atunci când stimulii externi dispar și activitatea zilnică se reduce, creierul are mai mult spațiu pentru a procesa informațiile și experiențele acumulate. În aceste momente de liniște, anumite amintiri sau conversații nerezolvate pot reveni în atenție, se arată într-un articol publicat de Psychology Today.

Autorul articolului subliniază că aceste reluări mentale nu apar întâmplător. De multe ori, ele sunt legate de nevoia creierului de a înțelege mai bine anumite situații sociale, de a analiza decizii sau de a evalua posibile consecințe ale unor interacțiuni din trecut.

De ce ne amintim lucruri care par „fără sens” la ore nepotrivite?

Psihologii numesc acest proces „ruminație”, însă nu orice formă de ruminație este dăunătoare. În unele cazuri, creierul încearcă pur și simplu să învețe din experiențe și să identifice modalități mai eficiente de a reacționa în viitor.

Problema apare atunci când aceste gânduri devin repetitive, generează anxietate sau afectează somnul. Specialiștii recomandă ca persoanele care observă astfel de tipare frecvente să încerce tehnici de relaxare înainte de culcare, să își noteze gândurile într-un jurnal sau să evite stimulii care pot amplifica stresul înainte de somn.

Potrivit Psychology Today, faptul că mintea revine asupra unor conversații din trecut nu înseamnă neapărat că ai făcut ceva greșit. În multe situații, este pur și simplu modul prin care creierul încearcă să proceseze experiențele sociale și emoționale acumulate de-a lungul timpului.

CITEȘTE ȘI:

Psihologii explică de ce unele persoane par foarte puternice emoțional. Ce se poate ascunde în spatele acestor comportamente

De ce oamenii singuri după 40 de ani sunt mai puternici emoțional decât credem. Concluzia surprinzătoare a psihologilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Știri
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein. Designerul a lăsat-o pe străzi: „Este sfâșietor”
Știri
Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein. Designerul a lăsat-o pe străzi: „Este sfâșietor”
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
Gandul.ro
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea din nou”
Click.ro
Andreea Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Românii ar putea plăti taxă de autostradă în Bulgaria, ca în Grecia. Ce se schimbă după concesionarea noilor șosele
Promotor.ro
Românii ar putea plăti taxă de autostradă în Bulgaria, ca în Grecia. Ce se schimbă...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din București. Cine participă
Gandul.ro
Întâlnire de urgență la ceas de seară a susținătorilor lui Bolojan, la un restaurant din...
ULTIMA ORĂ
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este ...
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Ce record a stabilit Vozinha, portarul Capului Verde, la Cupa Mondială 2026. A reușit să-și îndeplinească ...
Ce record a stabilit Vozinha, portarul Capului Verde, la Cupa Mondială 2026. A reușit să-și îndeplinească visul vieții
Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein. Designerul a lăsat-o pe străzi: „Este sfâșietor”
Lucia Bartoli, dată afară din casă de Philipp Plein. Designerul a lăsat-o pe străzi: „Este sfâșietor”
Gabi Tamaș intră la Insula Iubirii. Ce va fi: concurent sau ispită? A confirmat totul
Gabi Tamaș intră la Insula Iubirii. Ce va fi: concurent sau ispită? A confirmat totul
Jelly Roll și soția sa, Bunnie Xo, divorțează după aproape 10 ani de căsnicie. Ce gest extrem a ...
Jelly Roll și soția sa, Bunnie Xo, divorțează după aproape 10 ani de căsnicie. Ce gest extrem a făcut blonda după ce s-a aflat vestea
Cât de tânără era Nicoleta Luciu când a început relația cu Sile Cămătaru. Câți ani avea, de ...
Cât de tânără era Nicoleta Luciu când a început relația cu Sile Cămătaru. Câți ani avea, de fapt + singura imagine cu ei împreună
Vezi toate știrile