De ce îți amintești discuții vechi la 2 noaptea. Explicația surprinzătoare oferită de specialiști

Ți s-a întâmplat vreodată să te trezești în toiul nopții și să începi să retrăiești o conversație avută cu zile, luni sau chiar ani în urmă? Potrivit specialiștilor, acest fenomen este mai comun decât cred mulți oameni și are legătură cu modul în care funcționează creierul uman.

Specialiștii explică faptul că, atunci când stimulii externi dispar și activitatea zilnică se reduce, creierul are mai mult spațiu pentru a procesa informațiile și experiențele acumulate. În aceste momente de liniște, anumite amintiri sau conversații nerezolvate pot reveni în atenție, se arată într-un articol publicat de Psychology Today.

Autorul articolului subliniază că aceste reluări mentale nu apar întâmplător. De multe ori, ele sunt legate de nevoia creierului de a înțelege mai bine anumite situații sociale, de a analiza decizii sau de a evalua posibile consecințe ale unor interacțiuni din trecut.

De ce ne amintim lucruri care par „fără sens” la ore nepotrivite?

Psihologii numesc acest proces „ruminație”, însă nu orice formă de ruminație este dăunătoare. În unele cazuri, creierul încearcă pur și simplu să învețe din experiențe și să identifice modalități mai eficiente de a reacționa în viitor.

Problema apare atunci când aceste gânduri devin repetitive, generează anxietate sau afectează somnul. Specialiștii recomandă ca persoanele care observă astfel de tipare frecvente să încerce tehnici de relaxare înainte de culcare, să își noteze gândurile într-un jurnal sau să evite stimulii care pot amplifica stresul înainte de somn.

Potrivit Psychology Today, faptul că mintea revine asupra unor conversații din trecut nu înseamnă neapărat că ai făcut ceva greșit. În multe situații, este pur și simplu modul prin care creierul încearcă să proceseze experiențele sociale și emoționale acumulate de-a lungul timpului.

CITEȘTE ȘI:

Psihologii explică de ce unele persoane par foarte puternice emoțional. Ce se poate ascunde în spatele acestor comportamente

De ce oamenii singuri după 40 de ani sunt mai puternici emoțional decât credem. Concluzia surprinzătoare a psihologilor