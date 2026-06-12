De ce oamenii care ajung mereu devreme sunt mai relaxați. Explicația oferită de psihologie

Persoanele care au obiceiul de a ajunge mai devreme la întâlniri nu sunt doar considerate punctuale, ci pot avea și anumite trăsături psihologice asociate cu niveluri mai ridicate de calm și control.

Specialiștii sugerează că acest comportament nu este întâmplător, ci reflectă o nevoie de organizare, anticipare și reducere a stresului asociat întârzierii, potrivit unei analize citate de El Economista.

De ce ajung unele persoane mereu devreme

Potrivit explicațiilor din analiza citată, persoanele care ajung înainte de ora stabilită tind să își planifice timpul în avans și să ia în calcul posibile întârzieri sau situații neprevăzute. Această strategie le oferă un sentiment de siguranță și control asupra programului zilnic.

În plus, pentru mulți dintre ei, a ajunge devreme este o modalitate de a evita stresul generat de întârziere, dar și de a se pregăti mental înainte de o întâlnire sau un eveniment.

Legătura dintre punctualitate și starea de bine

Psihologia sugerează că aceste persoane nu sunt doar mai organizate, ci și mai puțin predispuse la anxietate în situații sociale sau profesionale. Ajungând mai devreme, ele își oferă timp pentru adaptare, ceea ce poate contribui la o stare generală de calm.

Totodată, această tendință poate reflecta și o dorință de a controla imaginea personală, punctualitatea fiind adesea asociată cu seriozitatea și responsabilitatea.

Nu este doar o chestiune de obicei

Deși poate părea doar o preferință comportamentală, specialiștii atrag atenția că astfel de obiceiuri pot fi legate de trăsături de personalitate mai profunde, precum conștiinciozitatea sau orientarea către planificare.

În același timp, nu toate persoanele care ajung devreme o fac din aceleași motive, iar contextul social și profesional poate influența semnificativ acest comportament. A ajunge mai devreme decât este necesar nu înseamnă doar punctualitate, ci poate reflecta o strategie de gestionare a stresului și o nevoie crescută de control și organizare, mai spun specialiștii.