Anca Țurcașiu s-a întors la școală. Ce cursuri face actrița: „Niciodată nu e prea târziu”

Actrița Anca Țurcașiu (56 de ani) a luat o decizie care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii săi. Vedeta a anunțat oficial că s-a apucat din nou de învățat și a explicat public motivele pentru care a simțit nevoia acestei schimbări majore în viața ei.

Ambiția și dorința de evoluție nu au termen de expirare pentru fosta concurentă de la „Asia Express”. Actrița a anunțat că s-a înscris la o serie de cursuri online pentru a prinde secretele din spatele platformelor de social media. Anca Țurcașiu le-a explicat fanilor că noile tehnologii o ajută să rămână ancorată în realitate și să se dezvolte, fiind convinsă că nicio barieră legată de anii din buletin nu ar trebui să oprească o femeie din a investi în propria persoană.

Anca Țurcașiu s-a întors la școală

Actrița a spus că niciodată nu este prea târziu și că vrea să evolueze în permanență. Ea a spus că este mult mai dificil la 56 de ani, dar că merită din plin.

„Am 56 de ani și m-am întors la școală. Nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descopăr lucruri noi care mă ajută să evoluez. Vârsta nu este o limită. Ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine.

Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămân în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu. Dacă ai nevoie de un semn ca să începi… acesta este. Ce ți-ar plăcea să înveți în perioada următoare?”, a spus actrița.

Cum au reacționat fanii

Secțiunea de comentarii a fost inundată de laude și mesaje de susținere. Mulți au felicitat-o pentru curajul de a dărâma stereotipurile legate de vârsta a treia, considerând-o o adevărată sursă de inspirație pentru societatea din România.

„Un adevărat exemplu pentru noi toți! Felicitări!” „Același lucru și aici. Pentru milioane de motive, printre care orbita neuronală, care este ținută mereu în priză și împrospătată pe măsură, oameni frumoși care vor să te cunoască și cu care vrei să te bucuri de viață, creativitate debordantă etc. Și pentru a sparge bula asta nășpicioasă, că după 50/55/60 de ani, gata, senior style. Și că nu mai ești bun de nimic. Ori că trupul tău trage pe dreapta. Felicitări, Anca, și mulțumim pt. darul de a fi cu noi, printre noi”, i-au scris fanii.

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