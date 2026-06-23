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De la prietenie la relație de iubire. Cum au ajuns să fie împreună Anca Țurcașiu și Călin Șerban

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 13:04
Cum s-au cuplat Anca Țurcașiu și Călin Șerban, foto Facebook
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Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși sunt discreți, de curând au făcut dezvăluiri uluitoare. Cei doi erau prieteni de mai bine de 20 de ani, iar apoi s-au îndrăgostit nebunește. În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, actrița și partenerul ei au vorbit despre cum a început relația lor.

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de Călin Șerban, însă puțini știu cum s-au cuplat cei doi. De la o prietenie de peste 20 de ani, și-au dat seama că au o conexiune specială, așa că s-au luat de mână și au rămas nedespărțiți. Invitați la emisiunea „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1, au vorbit deschis despre relația lor.

Cum au ajuns să fie împreună Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Anca Țurcașiu a preferat să fie discretă atunci când a fost vorba despre viața ei personală. Totuși, recent, vedeta a oferit detalii impresionante legate de relația pe care o are cu iubitul ei, Călin Șerban. Ea a mărturisit că aveau o prietenie strânsă de peste 20 de ani și de fiecare dată când actrița avea spectacole la Brașov îl invita, însă niciodată nu a fost mai mult.

Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: . Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere. Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov, a declarat ea.

Discuția a continuat, iar Călin Șerban a spus că s-au întâlnit chiar în Piața Sfatului din Brașov, s-au văzut și s-au luat în brațe ca în filme.

Ne-am întâlnit, am mers ușor în Piața Sfatului. Eram în curtea Bisericii Negre. Am ieșit din curte, ne-am văzut așa de la 20–30 de metri, am început să măresc pasul și chiar să alergăm. Ne-am luat în brațe, am învârtit-o. A fost ceva fantastic, a spus el.

Gestul făcut de Călin Șerban pentru oficializarea relației

Ulterior, bărbatul a explicat că din acel moment relația lor s-a schimbat complet. El a spus că i-a luat mâna și de atunci nu i-a mai dat drumul niciodată.

I-am oferit brațul, după ce m-a atins, am luat-o de mână și i-am spus: , a mai spus Călin Șerban.

Actrița a adăugat că au realizat chimia specială care exista între ei.

E o chimie între noi și ne-am dat seama că este mult mai mult decât poate să fie o prietenie, iar peste 2 zile el a venit la București și de atunci nu ne-am mai despărțit, a precizat Anca Țurcașiu.

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