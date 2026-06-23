Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său

Anca Țurcașiu a avut una dintre cele mai emoționante apariții televizate în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde discuția cu Denise Rifai a devenit rapid o confesiune profundă despre iertare, iubire, pierdere, renaștere și legătura cu fiul ei.

Dialogul a curs într-un ritm intens, fiecare întrebare și fiecare răspuns dezvăluind o altă parte a drumului ei personal, până în punctul în care artista nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Denise Rifai: „Poți să ierți?”

Anca Țurcașiu: „Da. Am iertat pe toată lumea și iert în continuare.”

Denise Rifai: „Cine este omul care ți-a greșit cel mai mult?”

Anca Țurcașiu: „Nu vreau să răspund la întrebarea asta.”

Denise Rifai: „L-ai iertat?”

Anca Țurcașiu: „Da, absolut. Altfel n-aș fi putut să merg mai departe. A nu ierta pe cineva, indiferent ce ți-a făcut, înseamnă o durere pe care o porți în continuare cu tine. Eu m-am eliberat de această durere, iertând. Înălțându-mă.”

Denise Rifai: „Culmea este că ai avut curajul să iubești din nou.”

Anca Țurcașiu: „Da, dar mi-am dorit cu ardoare. Să știi că mi-am dorit asta. Sunt femei care spun nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai îmi trebuie. Nu, eu am ridicat ochii înspre cer și am spus Doamne, trimite către mine bărbatul care să mă iubească, care să mă adore. Trimite către mine viața minunată pe care simt că o merit. Mi-am făcut un moodboard, Denise. Cu poze.”

Denise Rifai: „Și unde le-ai avut?”

Anca Țurcașiu: „Îl am și acum acasă, cu ce-mi doresc să trăiesc. Am muncit la moodboard-ul ăla mult. Am trimis o prietenă la fotomagazin să imprime niște poze, că dacă mă cunoșteau oamenii și vedeau ce pun acolo, era penibil. Și mi-am făcut un moodboard și e foarte important. Pentru că ceea ce transmiți în univers și ceea ce-ți dorești cu ardoare, cu nădejde și cu speranță primești.”

Denise Rifai: „Ești credincioasă?”

Anca Țurcașiu: „Da. Și pentru că se spune și așa este cumva, oamenii care trec printr-un moment dificil în viață ajung prima oară să se întrebe de ce. De ce eu? De ce mie?”

Denise Rifai: „De ce tu? De ce ție? Te întreb eu pe tine acum.”

Anca Țurcașiu: „Pentru că trebuia să primesc ceva mult mai bun.”

Denise Rifai: „Și nu se putea cu o rană mai mică?”

Anca Țurcașiu: „Nu. Altfel nu.”

Denise Rifai: „Eu mereu m-am întrebat de ce e nevoie de atât de mult rău, știi? Nu se poate și cu mai puțin?”

Anca Țurcașiu: „Pentru că vine soarele. Iese soarele pe strada ta. Totul e să ai puterea să renaști. Și totul e, am mai spus asta, să ai puterea atunci când ți-e greu să strigi după ajutor. Pentru că nici nu-ți poți imagina ce poate să vină spre tine.”

Anunțul făcut despre fiul său

Denise Rifai: „Ai spus așa. „Ieri m-am întâlnit cu băiatul meu la o cafenea. Am stat două ore cu el acolo de vorbă. Am râs, am povestit. Și când am plecat de acolo spre mașină, m-am gândit că las în urma mea un bărbat perfect. Bărbatul acela pe care mi-ar fi plăcut să-l întâlnesc, să fie bărbatul meu. Ce important mi se pare asta, că am modelat o plastelină în care știi, așa, după sufletul meu, cu atâta iubire. Și am reușit să aduc acolo prin genele mele.” Cum este să îți dorești să fie bărbatul vieții tale precum copilul tău?”

Anca Țurcașiu: „E perfecțiune.”

Denise Rifai: „Cât de mândră ești?”

Anca Țurcașiu: „E atât de înțelept, atât de bun, atât de clar în tot ce face, atât de deștept, atât de generos, atât de… Nu știu cum am reușit să trimit către el toate lucrurile astea și să mă uit la el ca la… Ca la o icoană.”

Denise Rifai: „Și-a mai urmat o mare bucurie în viața ta. „Acesta este un anunț oficial. De azi noapte, de la ora 0.30, sunt bunică. Sunt cea mai fericită de pe pământ”. Cât de diferită ești în rolul de bunică?”

Anca Țurcașiu: „Foarte diferită. Pentru că la Radu eram puțin panicată ca orice mamă cu primul copil, foarte disperată să fac tot ce trebuie, să am grijă de tot, puțin exagerată. Acum există doar bucuria aia de joacă. Deocamdată, pentru că e mică și nu încă, n-am luat-o să trăim cu ea în casă, știi? Dar abia aștept și sunt convinsă că pe parcursul trecerii timpului își va dori ea și va spune și va vorbi să vrea să trăiască.”

Denise Rifai: „Cum ți-ai dori să poți să o modelezi pe Zoe din ce ești tu ca femeie?”

Anca Țurcașiu: „Aș vrea să știe că sunt acolo lângă ea orice s-ar întâmpla și că în brațele mele poate să găsească dragostea supremă și tăcerea.”

Denise Rifai: „Și pe ea ca femeie, ca tânără fată, cum o vizualizezi?”

Anca Țurcașiu: „Năstrușnică, dulce, veselă, drăgălașă, înțeleaptă, isteață, așa, care face șotii.”

Denise Rifai: „Dacă o să vină o zi în care o să te întrebe ce să facă cu iubirea, ce o să o înveți?”

Anca Țurcașiu: „Să primească, să ofere foarte multă iubire și poate să fie atentă la ce simte ea, poate mai mult decât la cei din jur, să se pună ea pe primul plan.”

Denise Rifai: „Și să aibă curaj să facă ce tu nu ai făcut de mai mult?”

Anca Țurcașiu: „Da, dacă e cazul, da, să se pună pe ea pe primul plan. E cel mai important.”

Denise Rifai: „Ce a vindecat în tine divorțul? Ce a schimbat?”

Anca Țurcașiu: „A schimbat viața mea cu totul și dacă aș putea să transmit ca și mesaj, acesta ar fi că există viață foarte frumoasă, dacă vrei, oricând și orice s-ar întâmpla rău în viața ta, poți să o iei de la capăt.”

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