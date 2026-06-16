Anca Țurcașiu, mesaj emoționant în memoria mamei sale! Imaginea care a copleșit-o pe vedetă: „Mă gândesc mult la ea”

Anca Țurcașiu și-a emoționat fanii din mediul online. Vedeta este nostalgică, iar gândul i-a zburat la mama sa. Amintirile au copleșit-o, dorul s-a instaurat, iar aceasta a transmis în mediul online un mesaj emoționant în memoria mamei sale. Anca Țurcașiu a umblat la cutia cu amintiri și a publicat o fotografie cu mama sa, de pe vremea când aceasta era în maternitate.

Anca Țurcașiu este copleșită de dorul de mama sa. Femeia s-a stins din viață în urmă cu mai mulți ani, însă amintirea ei a rămas vie în memoria vedetei. Recent, Anca Țurcașiu s-a trezit cu mama ei în gând și a fost cuprinsă de nostalgie. Aceasta a căutat în cutia cu amintiri și le-a arătat fanilor din mediul online o fotografie cu mama ei de pe vremea când numai ce o adusese pe lume.

Femeia a avut parte de o naștere complicată, iar vreme de două luni a trebuit să stea în spital. Anca Țurcașiu s-a lăsat cuprinsă de amintiri și a însoțit fotografia de un mesaj emoționant, transmis în memoria mamei sale. De asemenea, aceasta a mărturisit că îi simte mult lipsa.

„Am zile când îmi e foarte dor de mama. Azi e una dintre ele. Nu știu de ce, de când m-am trezit, mă gândesc mult la ea. Îmi revin atât de multe amintiri, de momente împreună! Aceasta e o fotografie din spital, din 1970, după ce am venit eu pe lume, la 7 luni, cu 1.950 de grame. Probabil era fericită și senină că, după două luni de stat în maternitate, cu mine în incubator, în sfârșit pleca acasă! P.S. Am pus muzica asta pentru că simțeam că i se potrivește. Semăna mult cu actrițele de pe Riviera”, a scris Anca Țurcașiu, în mediul online.

„Moare și mama și copilul”

Mama Ancăi Țurcașiu a trecut prin momente extrem de grele atunci când a adus-o pe lume pe vedetă. În urmă cu ceva timp, Anca Țurcașiu povestea că medicii au crezut că nu o mai pot salva, însă o minune a făcut ca totul să fie bine până la final.

Mama artistei a suferit complicații grave la naștere, inclusiv o hemoragie severă și placenta previa, o afecțiune periculoasă care poate pune în pericol viața atât a mamei, cât și a copilului. Cadrele medicale au acționat rapid pentru a salva viața mamei, în timp ce șansele vedetei de supraviețuire păreau aproape inexistente.

„Sunt născută la 7 luni, hemoragie puternică, placenta previa. ‘Moare și mama și copilul dacă nu se acționează urgent’. Doctorul a venit în 10 minute, a intrat în sală, a pus aparatele pe burta ei și a spus: ‘Copilul a murit, niciun fel de semn vital. Salvați mama!’ M-au scos să mă ducă spre găleată, dacă pot să mă exprim așa, și în drumul acela, zborul acela, am țipat”, povestea Anca Țurcașiu.

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