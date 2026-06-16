Acasă » Știri » Anca Țurcașiu, mesaj emoționant în memoria mamei sale! Imaginea care a copleșit-o pe vedetă: „Mă gândesc mult la ea”

Anca Țurcașiu, mesaj emoționant în memoria mamei sale! Imaginea care a copleșit-o pe vedetă: „Mă gândesc mult la ea”

De: Alina Drăgan 16/06/2026 | 10:27
Anca Țurcașiu, mesaj emoționant în memoria mamei sale! Imaginea care a copleșit-o pe vedetă: „Mă gândesc mult la ea”
Anca Țurcașiu, mesaj emoționant în memoria mamei sale
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anca Țurcașiu și-a emoționat fanii din mediul online. Vedeta este nostalgică, iar gândul i-a zburat la mama sa. Amintirile au copleșit-o, dorul s-a instaurat, iar aceasta a transmis în mediul online un mesaj emoționant în memoria mamei sale. Anca Țurcașiu a umblat la cutia cu amintiri și a publicat o fotografie cu mama sa, de pe vremea când aceasta era în maternitate.

Anca Țurcașiu este copleșită de dorul de mama sa. Femeia s-a stins din viață în urmă cu mai mulți ani, însă amintirea ei a rămas vie în memoria vedetei. Recent, Anca Țurcașiu s-a trezit cu mama ei în gând și a fost cuprinsă de nostalgie. Aceasta a căutat în cutia cu amintiri și le-a arătat fanilor din mediul online o fotografie cu mama ei de pe vremea când numai ce o adusese pe lume.

Femeia a avut parte de o naștere complicată, iar vreme de două luni a trebuit să stea în spital. Anca Țurcașiu s-a lăsat cuprinsă de amintiri și a însoțit fotografia de un mesaj emoționant, transmis în memoria mamei sale. De asemenea, aceasta a mărturisit că îi simte mult lipsa.

„Am zile când îmi e foarte dor de mama. Azi e una dintre ele. Nu știu de ce, de când m-am trezit, mă gândesc mult la ea. Îmi revin atât de multe amintiri, de momente împreună!

Aceasta e o fotografie din spital, din 1970, după ce am venit eu pe lume, la 7 luni, cu 1.950 de grame. Probabil era fericită și senină că, după două luni de stat în maternitate, cu mine în incubator, în sfârșit pleca acasă! P.S. Am pus muzica asta pentru că simțeam că i se potrivește. Semăna mult cu actrițele de pe Riviera”, a scris Anca Țurcașiu, în mediul online.

Mama Ancăi Țurcașiu /Foto: Instagram

„Moare și mama și copilul”

Mama Ancăi Țurcașiu a trecut prin momente extrem de grele atunci când a adus-o pe lume pe vedetă. În urmă cu ceva timp, Anca Țurcașiu povestea că medicii au crezut că nu o mai pot salva, însă o minune a făcut ca totul să fie bine până la final.

Mama artistei a suferit complicații grave la naștere, inclusiv o hemoragie severă și placenta previa, o afecțiune periculoasă care poate pune în pericol viața atât a mamei, cât și a copilului. Cadrele medicale au acționat rapid pentru a salva viața mamei, în timp ce șansele vedetei de supraviețuire păreau aproape inexistente.

„Sunt născută la 7 luni, hemoragie puternică, placenta previa. ‘Moare și mama și copilul dacă nu se acționează urgent’. Doctorul a venit în 10 minute, a intrat în sală, a pus aparatele pe burta ei și a spus: ‘Copilul a murit, niciun fel de semn vital. Salvați mama!’ M-au scos să mă ducă spre găleată, dacă pot să mă exprim așa, și în drumul acela, zborul acela, am țipat”, povestea Anca Țurcașiu.

 

CITEȘTE ȘI:

Nu e o glumă! Cât a plătit Anca Țurcașiu pentru vacanța de o lună în Thailanda

Dieta Ancăi Țurcașiu. Se menține cu 5 mese pe zi: ”Orice medic îți spune: mănânci și slăbești!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”
Știri
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați…
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Știri
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel...
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
Digi24
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de...
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Mediafax
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Click.ro
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
Promotor.ro
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
ULTIMA ORĂ
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru ...
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji ...
Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Vezi toate știrile